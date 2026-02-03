Implicació del ministeri
El secretari d'Estat de Transports s'instal·la a Barcelona fins que Rodalies recuperi la normalitat
José Antonio Santano instal·larà el seu despatx a la Delegació del Govern a la capital catalana
EP
El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, viatjarà aquest dimarts a Barcelona per abordar els problemes ferroviaris de Rodalies i garantir la recuperació del servei "tan aviat com sigui possible".
Així ho asseguren fonts del Ministeri que dirigeix Óscar Puente, després que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, hagi demanat que Santano s’estableixi de manera permanent a Catalunya fins a l’estabilització del sistema de Rodalies.
Santano ja es va desplaçar fa uns dies a Barcelona per abordar aquest problema, però ara hi torna després de les noves incidències registrades aquest dimarts, quan tot el servei ha quedat interromput durant uns minuts per problemes al centre de control d’Adif.
D’aquesta manera, el secretari d’Estat serà a la capital catalana sense una data concreta de retorn, fins que el servei es recuperi amb normalitat, des del territori i facilitant la interlocució directa amb la Generalitat. Santano instal·larà el seu despatx a la Delegació del Govern a Barcelona.
