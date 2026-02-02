Renfe defensa que "s'està garantint la mobilitat" dels usuaris encara que sigui combinant tren i autobús
Rodalies ha arrencat el servei amb serveis per carretera encara en onze línies. Aquest dilluns només es recuperarà en tren el tram de Figueres a Portbou. Davant d'aquesta situació, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha defensat que "s'està garantint la mobilitat" dels usuaris encara que sigui combinant tren i autobús. Des de l'estació de Sants, ha reiterat diverses vegades que el que es va dir és que es garantiria aquesta mobilitat i que això s'està fent, mentre es treballa per recuperar "progressivament" més trams en tren. De moment, però, l'R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 i RT1 mantenen trams en tren i trams en autobús, mentre que l'R2 nord, l'R2 sud, l'R11, l'R16 i l'R17 sí presten tot el servei en tren.
Carmona ha assegurat que el Govern, amb la informació que li proporciona Renfe, va assegurar que estaria garantida la mobilitat dels usuaris de Rodalies i ha insistit que això s'està fent. El portaveu ha afirmat que només parlaran de "certeses" i no de previsions, i ha assegurat que, a banda que el servei es presta amb trens i autobusos, una altra certesa és que Adif i Renfe continuen treballant conjuntament per recuperar més trams. "Volem parlar de certeses", ha insistit.
El portaveu ha explicat que es manté l'oferta d'autobusos prevista la setmana passada, però ha afegit que si hi ha un increment de demanda se'n posarien més. Ara per ara, hi ha al voltant de 150 vehicles i 700 informadors, ha indicat. Adif continua treballant en 31 punts i es mantenen limitacions de velocitat a la xarxa que poden generar retards.
Com queden les línies?
A la línia R1, el servei es manté en tren entre l’Hospitalet de Llobregat i Blanes, mentre que el tram entre Blanes i Maçanet-Massanes es fa amb transport alternatiu. A partir d’aquí, l’RG1 manté la circulació en tren entre Maçanet-Massanes i Portbou.
L'R2 Nord circula amb l’oferta habitual en tren, però, a l'R2 Sud, en canvi, hi ha dos trens per hora i sentit, amb reforços puntuals entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona, per una incidència a la infraestructura entre Bellvitge i Sants que limita la capacitat operativa.
La línia R3 presta servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) i Puigcerdà, derivat de les obres programades de desdoblament de via que s’executen des del mes d’octubre.
A l'R4, el servei és mixt: hi ha trens entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia i entre Martorell Central i Terrassa Nord, mentre que els trams Sant Sadurní d’Anoia-Martorell Central i Terrassa Nord-Manresa funcionen amb autobusos.
L'R7 i l'R8 operen íntegrament amb servei alternatiu per carretera. En el cas de l'R7, l’afectació és causada per les obres a Montcada Bifurcació, mentre que a l'R8 els autocars cobreixen el trajecte entre Martorell i Mollet Sant Fost, amb enllaç amb els trens de l'R2 Nord.
Pel que fa a les línies de Lleida, l'RL4 manté el servei ferroviari entre Lleida i Cervera, però el tram fins a Manresa es fa amb transport alternatiu. A l'R13 i l'R14, el servei es presta en tren entre Lleida i Vinaixa, mentre que a partir d’aquest punt els viatgers continuen el trajecte en bus fins a Sant Vicenç de Calders, en el cas de l'R13, i fins a Reus, en el de l'R14.
L'R15 circula en tren entre Barcelona estació de França i Reus, amb servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja d’Ebre. A la RT1, el servei ferroviari es manté entre Tarragona i Reus, mentre que el tram fins a la Plana de Picamoixons es fa amb autobusos.
Finalment, les línies R11, R16 i R17 està previst que funcionin amb normalitat en tot el seu recorregut.
