Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRoses FiturFigueres melmeladaLlentiscle Llançà
instagramlinkedin

Rodalies

Òscar Playà, confirmat com a nou director general de Rodalies de Catalunya

L'acord s'ha pres conjuntament entre la conselleria de Territori i ERC i l'aval del Ministeri

El conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.

El conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà. / Andrea Salazar

ACN

Barcelona

L'enginyer Òscar Playà serà el nou responsable de Rodalies de Catalunya, segons ha confirmat aquest dilluns en un comunicat el departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. L'acord, pres conjuntament entre el Govern i ERC, ha rebut l'aval del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, que segons apunta Territori "ha compartit també la necessitat que el responsable de les operacions de Rodalies sigui també el cap de la nova empresa". De fet, Playà és el CEO de la recentment creada empresa mixta Rodalies de Catalunya. Playà assumirà les dues funcions "per poder aplicar una nova governança de manera col·laborativa amb els treballadors" de Renfe. Actualment, Playà és director general de la Xarxa de Metro de Barcelona (TMB).

La setmana passada, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, va confirmar que el conseller delegat de Rodalies, Òscar Playà, assumiria també la gestió de Renfe Catalunya.

Notícies relacionades

En una entrevista a 3Cat, va assegurar que des del seu punt de vista "la proximitat millora el servei". Aquell mateix dia, la portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, havia demanat a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que el nou responsable de l'empresa mixta de Rodalies assumís també la gestió de Renfe Catalunya després de les destitucions derivades pel caos arran de l'accident a Gelida i el temporal Harry

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
  2. Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
  3. La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
  4. El llegat gastronòmic i humà del restaurant Viarnés, vint-i-cinc anys després del comiat
  5. Les promotores privades d'habitatge posen el peu al Parc de les Aigües de Figueres
  6. Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
  7. Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers 'amb motiu de les limitacions temporals de velocitat
  8. Arriba el Trail Balcó de l'Empordà, la cursa més versàtil del calendari de trailrunning de l'Alt Empordà

En la mort de Josep Caixàs, exalcade de Lladó

En la mort de Josep Caixàs, exalcade de Lladó

Saltar al buit per "celebrar la vida" i perdre quatre amics en això: 'La fiera' relata la dissort de la colla de paracaigudistes d'Álvaro Bultó

Saltar al buit per "celebrar la vida" i perdre quatre amics en això: 'La fiera' relata la dissort de la colla de paracaigudistes d'Álvaro Bultó

ERC insisteix en la dimissió de Paneque pel caos a Rodalies i crida a manifestar-se dissabte per "accelerar el traspàs"

ERC insisteix en la dimissió de Paneque pel caos a Rodalies i crida a manifestar-se dissabte per "accelerar el traspàs"

Òscar Playà, confirmat com a nou director general de Rodalies de Catalunya

Òscar Playà, confirmat com a nou director general de Rodalies de Catalunya

Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació

Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació

Aquesta és la programació del Carnaval de Roses 2026

Aquesta és la programació del Carnaval de Roses 2026

Una altra dona acusa Epstein d'enviar-la a practicar sexe amb l'expríncep Andreu

Una altra dona acusa Epstein d'enviar-la a practicar sexe amb l'expríncep Andreu

Figueres comença a instal·lar les noves papereres antivandàliques

Figueres comença a instal·lar les noves papereres antivandàliques
Tracking Pixel Contents