Rodalies
Òscar Playà, confirmat com a nou director general de Rodalies de Catalunya
L'acord s'ha pres conjuntament entre la conselleria de Territori i ERC i l'aval del Ministeri
L'enginyer Òscar Playà serà el nou responsable de Rodalies de Catalunya, segons ha confirmat aquest dilluns en un comunicat el departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. L'acord, pres conjuntament entre el Govern i ERC, ha rebut l'aval del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, que segons apunta Territori "ha compartit també la necessitat que el responsable de les operacions de Rodalies sigui també el cap de la nova empresa". De fet, Playà és el CEO de la recentment creada empresa mixta Rodalies de Catalunya. Playà assumirà les dues funcions "per poder aplicar una nova governança de manera col·laborativa amb els treballadors" de Renfe. Actualment, Playà és director general de la Xarxa de Metro de Barcelona (TMB).
La setmana passada, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, va confirmar que el conseller delegat de Rodalies, Òscar Playà, assumiria també la gestió de Renfe Catalunya.
En una entrevista a 3Cat, va assegurar que des del seu punt de vista "la proximitat millora el servei". Aquell mateix dia, la portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, havia demanat a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que el nou responsable de l'empresa mixta de Rodalies assumís també la gestió de Renfe Catalunya després de les destitucions derivades pel caos arran de l'accident a Gelida i el temporal Harry.
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- El llegat gastronòmic i humà del restaurant Viarnés, vint-i-cinc anys després del comiat
- Les promotores privades d'habitatge posen el peu al Parc de les Aigües de Figueres
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
- Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers 'amb motiu de les limitacions temporals de velocitat
- Arriba el Trail Balcó de l'Empordà, la cursa més versàtil del calendari de trailrunning de l'Alt Empordà