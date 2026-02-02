Crisi de Rodalies
ERC insisteix en la dimissió de Paneque pel caos a Rodalies i crida a manifestar-se dissabte per "accelerar el traspàs"
Alamany demana al Govern que "deixi de ser el parallamps" del PSOE i "compromisos clars" per negociar pressupostos
Nazaret Romero
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha tornat a demanar aquest dilluns la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, pel "caos continuat" a Rodalies i ha criticat que no hi hagi hagut canvis en el Departament per la "incompetència sistemàtica" sobre la xarxa. Així ho ha dit en una roda de premsa a la seu del partit en què ha celebrat el nomenament d'Òscar Playà com a nou responsable de Rodalies de Catalunya en considerar que és un "pas més" en el traspàs de la gestió. Pel que fa als pressupostos, Alamany ha demanat al Govern que "deixi de ser el parallamps" del PSOE i ha insistit que demanen "compromisos clars" per seure a negociar.
Alamany ha demanat al Govern resoldre "el caos en què està immersa la ciutadania" per Rodalies i ha remarcat que és "inexcusable tanta incompetència continuada al llarg d'aquestes setmanes". Davant els problemes a la xarxa, la secretària general d'ERC ha reivindicat el traspàs de la gestió i la necessitat "d'accelerar-lo" per tal que la Generalitat tingui "les regnes" de la xarxa "com més aviat millor".
Les manifestacions convocades per dissabte per la crisi de Rodalies han de servir també per "accelerar el traspàs", ha dit Alamany, que ha fet una crida a la mobilització perquè la qüestió de Rodalies, ha subratllat, és "de sobirania" perquè les infraestructures no es governin "des d'un despatx a Madrid".
La secretària general d'ERC ha insistit que Rodalies de Catalunya haurà de tenir una estructura directiva que "no accepti xantatges", per exemple dels maquinistes, nous combois i un pla per a la xarxa amb "garanties que es compleix".
Demana "garanties" per negociar pressupostos
Pel que fa als pressupostos, Alamany ha insistit que cal "desencallar" qüestions com la recaptació de l'IRPF perquè els republicans seguin a negociar amb el Govern, a qui ha demanat que deixi de ser el "parallamps del PSOE" i que tingui "ambició nacional". Així, Alamany ha demanat als socialistes "voluntat ferma, un compromís clar i garanties" que allò que negocien "acabarà passant".
