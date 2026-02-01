Mobilitat
Rodalies manté per aquest dilluns serveis alternatius en 11 línies i només recupera trens en el tram Figueres-Portbou
L'R2 Nord, l'R2 Sud, l'R11, l'R16 i l'R17 tindran servei de tren a tota la línia, mentre que Adif treballa en 31 punts
Rodalies mantindrà per aquest dilluns els serveis alternatius per carretera que ja estava oferint en els últims dies en onze línies. Segons ha informat en un comunicat, només recuperarà els trens en l’R11 en el tram de Figueres a Portbou. Així, les línies que tindran algun tram amb transport alternatiu per carretera seran l'R1, RG1, R3, R4, R7, R8, RL4, R13, R14, R15 i RT1. En aquests casos, el servei ferroviari es combinarà amb busos per garantir els desplaçaments. D’altra banda, les línies R2 Nord, R2 Sud, R11, R16 i R17 oferiran servei exclusivament amb tren. L’anunci es produeix després que Adif hagi explicat que continua treballant en 31 punts de la xarxa.
Renfe ha desplegat un total de 150 autobusos per cobrir els trams afectats per les obres i ha activat un pla especial de comunicació amb prop de 700 informadors a les estacions de Rodalies.
