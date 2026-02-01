Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Esther Niubó serà intervinguda quirúrgicament i estarà unes setmanes de baixa mèdica

Els tres secretaris del Departament assumiran les decisions executives mentre duri la convalescència de la consellera

La consellera Esther Niubó.

La consellera Esther Niubó. / EPC

ACN

Barcelona

La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, se sotmetrà a una operació quirúrgica en els pròxims dies i estarà unes setmanes de baixa mèdica, segons ha informat la conselleria en un comunicat. Això l’obligarà a delegar la direcció del Departament. Mentre duri la seva recuperació, seran els tres secretaris del Departament els qui assumiran les decisions executives de la conselleria. Pel que fa a l’exercici de les funcions de la consellera i la representativitat del Departament, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assumirà aquestes funcions, mentre que els actes públics seran assumits pel conjunt de membres del Govern.

Els tres secretaris que assumiran les decisions executives són la secretària general, Teresa Sambola, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, i el secretari de Formació Professional, Francesc Roda.

En un missatge a X, la consellera ha explicat que en els últims dies li han fet diverses proves mèdiques que han determinat que s’ha de sotmetre a una intervenció quirúrgica, motiu pel qual haurà de “reduir de manera significativa” la seva activitat diària durant unes setmanes. “Necessito aquest temps per recuperar-me plenament i reprendre l’activitat el més aviat possible i en les millors condicions”, afegeix.

Niubó es mostra “animada” i amb la “màxima confiança” en el “magnífic equip mèdic” que l’està tractant.

La consellera garanteix que, durant el temps que estigui de baixa mèdica, el Departament estarà “en mans d’uns excel·lents professionals, compromesos i, com sempre, al servei de l’educació del país”.

