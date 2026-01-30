President Catalunya
Salvador Illa surt de l’hospital i continuarà a casa el tractament mèdic
El president de la Generalitat ha estat ingressat dues setmanes al Vall d’Hebron per una osteomielitis púbica
Sara González
El president Salvador Illa sortirà aquest divendres de l’hospital Vall d’Hebron després de dues setmanes ingressat per una osteomielitis púbica, tot i que haurà de continuar en tractament mèdic, segons informen fonts de Presidència. El cap de la Generalitat seguirà amb la recuperació al seu domicili després de més d’una setmana de rehabilitació per tornar a caminar amb normalitat, per la qual cosa això significa que encara no reprendrà la seva agenda pública. Des del Govern asseguren que ha estat connectat en tot moment durant la seva hospitalització i despatxant amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en qui té delegades les seves funcions.
Precisament el seu ingrés hospitalari ha coincidit amb les dues setmanes més complexes per a l’Executiu: l’accident de Gelida de la setmana passada i el posterior caos a Rodalies, servei que el Govern espera que recuperi la «normalitat» dilluns que ve després de reparar una trentena de punts de la xarxa ferroviària, dos cessaments a Renfe i Adif i una manifestació d’usuaris convocada per al 7 de febrer.
Dues setmanes hospitalitzat
El president va ser traslladat d’urgència en una ambulància del SEM el 17 de gener després de notar una pèrdua de força a les cames i un dolor que l’incapacitava per caminar. Després de descartar-se malalties més greus, com ictus o tumors, els metges van diagnosticar, gairebé 48 hores després, que patia una infecció denominada osteomielitis púbica provocada pel bacteri Streptococcus dysgalactiae.
Es tracta d’una infecció que afecta els ossos del pubis i, en el cas d’Illa, també el múscul esquerre del pubis. Es tracta d’una infecció «molt poc freqüent» i que representa només un 1% de totes les infeccions osteoarticulars. A més, al produir-se en una zona del cos on recau molta càrrega, el dolor és intens. Durant l’hospitalització se li ha administrat antibiòtic per via endovenosa i ha hagut de fer rehabilitació per recuperar la mobilitat de les cames.
