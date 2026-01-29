Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crisi de Rodalies

Rodalies inicia la jornada amb retards que poden superar la mitja hora a l'R11 i els regionals del sud

S'ha recuperat el servei ferroviari entre Caldes i Girona i a l'R2 sud circulen dos trens per hora i sentit

Tren de Rodalies.

Tren de Rodalies. / Arxiu

ACN

Figueres / Barcelona

El servei de Rodalies ha iniciat la jornada amb algunes incidències que fan que hi hagi retards que poden superar la mitja hora a l'R11 i els regionals del sud -R13, R14, R15, R16 i R17-. També hi ha una incidència que afecta l'R2 sud, que circula amb dos trens per hora i sentit, segons informa Renfe. D'altra banda, s'ha recuperat un nou tram amb servei ferroviari, el que va de Caldes de Malavella a Girona, segons han indicat fonts de la companyia. Així, es fa en tren el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Blanes, en bus entre Blanes i Maçanet, en tren de Maçanet a Figueres i es torna a fer per carretera amb autobús entre Figueres i Portbou, de les línies R1, RG1 i R11.

Així, a l'R2 Nord i l'R2 Sud es preveu que tota la circulació es faci en tren, mentre que a l'R3 es manté el servei alternatiu per carretera dissenyat per l'obra de bifurcació de la línia.

A l'R4, entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia el servei està previst en tren, entre Sant Sadurní i Martorell Central, per carretera, entre Martorell Central i Terrassa-Estació del Nord servei en tren, i entre Terrassa-Estació del Nord i Manresa, servei alternatiu per carretera.

A l'R7, es fa servei alternatiu per carretera derivat de les obres programades a Montcada Bifurcació.

A l'R8, hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost on els viatgers poden continuar en els trens de l'R2Nord.

A l'R11, el servei es presta en tren entre Barcelona Sants i Figueres, i en autobús entre Figueres i Portbou.

Pel que fa als Regionals, a l'R13 i l'R14 el tram Lleida-Vinaixa es fa en tren. De Vinaixa a Sant Vicenç de Calders a l'R13 es fa amb autobús i de Sant Vicenç de Calders a Barcelona Estació de França els usuaris poden fer ús de l'R15, l'R16, l'R17 i l'R2 sud, també en el cas de l'R14. En aquesta línia, de Sant Vicenç de Calders a la Plana Picamoixons/Vinaixa hi ha servei per carretera, així com entre aquesta parada i Reus.

A l'R15, el tram Reus-Barcelona es fa en tren i el de Reus a Riba-roja d'Ebre s'ha de cobrir amb autobús.

L'R16, l'R17 i l'RT2 ofereixen servei en tren i l'RT1 amb trens fins a Reus, i servei alternatiu per carretera fins a La Plana de Picamoixons.

Per últim, a l'RL4 hi ha servei ferroviari entre Lleida-Pirineus i Cervera i per carretera entre aquesta parada i Manresa.

TEMES

