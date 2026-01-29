Estimació - Càlculs del Govern
La regularització extraordinarà beneficiarà uns 150.000 migrants a Catalunya
La consellera de Drets Socials i Inclusió assegur que és un "pas fonamental" per garantir drets de molts "veïns i veïnes de Catalunya que no poden treballar"
Pau Lizana Manuel
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, va afirmar que la regularització extraordinària aprovada aquest dimecres pel Govern central podria beneficiar unes 150.000 persones a Catalunya. La consellera va assegurar que és un "pas fonamental" per garantir drets de molts "veïns i veïnes de Catalunya que no poden treballar". Fonts de l’organització Regularización Ya eleven el nombre de possibles beneficiaris a 200.000. El desembre del 2024, David Moya, director general de Migracions i Refugi, va calcular que unes 190.000 persones residien sense papers a Catalunya.
Darrere d’aquestes xifres hi ha persones com Carla Trujillo, que va arribar el 2023 amb el seu marit i dos fills a Barcelona. "Al principi vaig pensar que era massa bo, que no era veritat", explica aquesta dona oriünda de Bolívia. El seu marit ha hagut de treballar en negre. "Sense un permís de treball, de vegades has de treballar més hores i el salari no és just", explica. Amb la regularització, Trujillo espera recórrer al seu títol d’Enginyera Financera: "Jo només vull treballar".
