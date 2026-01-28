Ple del Parlament
El Govern anuncia que mantindrà la rebaixa dels bitllets del transport públic fins al 2028
El conseller Dalmau promet, en plena crisi de Rodalies, que la bonificació del 30% per part de la Generalitat s’estendrà tres anys més després de pactar-ho amb els Comuns
Sara González
L’objectiu del Govern en aquest ple del Parlament és defensar la seva gestió de la crisi de Rodalies després d’una setmana de caos a la xarxa de trens catalana. Però també ha intentat rebaixar els decibels de l’oposició i fer una concessió als usuaris anunciant que mantindrà les rebaixes de preu dels bitllets fins al final de la legislatura, és a dir, fins al 2028. Es tracta de les bonificacions per les quals, en aquests moments, els abonaments valen la meitat i la T-usual d’una zona costa 22,80 euros mensuals.
Segons ha pogut saber El Periódico, diari del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ, aquesta mesura és fruit d’una negociació de la Generalitat amb els Comuns, que en els últims anys s’han convertit en el principal martell perquè aquest descompte no decaigui.
"Mantindrem les bonificacions en el servei fins que acabi la legislatura", ha deixat caure el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, durant una rèplica als Comuns, que han retret al Govern que hagi trigat a plantar-se davant el Ministeri de Transports per la crisi ferroviària. Cal precisar que, en aquests moments, la Generalitat assumeix el 30% de la rebaixa del cost dels bitllets de transport, mentre que l’Estat paga el 20% restant. El que pot garantir l’Executiu és que la seva part s’allargarà mentre Salvador Illa sigui president durant aquest mandat. La part estatal depèn de la decisió del Govern de Pedro Sánchez i de la seva continuïtat.
En plena crisi ferroviària
En tot cas, els Comuns insisteixen que el pacte és que els bitllets costin la meitat del preu, una qüestió que han negociat en les dues últimes setmanes Dalmau i Jéssica Albiach mentre el Govern mirava de contenir l’ona expansiva de la crisi ferroviària i ajornava la negociació dels pressupostos. Els Comuns remarquen que abaratir les tarifes del transport públic és una mesura "imprescindible" per fer front a l’increment del cost de la vida i que està especialment justificada davant el desastre a Rodalies.
La decisió suposa també que el Govern reculi en la seva intenció, verbalitzada anteriorment, d’allargar les bonificacions només per als col·lectius considerats més vulnerables, amb l’argument que calen recursos per sostenir el transport públic. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Panque, va defensar a finals de l’any passat que, excepte amb la T-jove, s’havia de començar a posar data de caducitat als descomptes dels bitllets de transport activats el 2022 per fomentar l’ús del transport públic arran de l’augment del preu dels combustibles derivat de la invasió d’Ucraïna.
"Hem de fer números. Ser raonables", va argumentar també el president de la Generalitat, Salvador Illa, el 5 de desembre al Parlament.
Que el Govern d’Espanya acabés prorrogant les bonificacions i la pressió d’ERC i dels Comuns perquè la Generalitat fes el mateix van acabar forçant que els preus rebaixats s’hagin mantingut aquest 2026. I ara, en plena crisi de Rodalies, queda clar que aquest debat es dona per tancat fins a les pròximes eleccions.
