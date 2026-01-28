Educació
L'abandonament educatiu prematur a Catalunya el 2025 se situa en el 13,5%, segons el Ministeri d'Educació
La xifra al conjunt l'estat espanyol marca el seu mínim històric i assoleix el 12,8%
L'abandonament escolar prematur l'any passat va baixar lleugerament a Catalunya. En concret, va passar del 13,7% de 2024 al 13,5% el 2025, segons les dades facilitades pel Ministeri d'Educació arran de l'Enquesta de Població Activa publicada aquest dimecres. Al conjunt de l'estat espanyol, l'abandonament també va reduir-se, del 13% va passar al 12,8%, el que suposa la taxa més baixa de la història. Amb tot, Catalunya es manté encara per sobre d'aquesta mitjana estatal i lluny de l'objectiu europeu del 9%. L'abandonament prematur és el percentatge de persones de 18 a 24 anys que no completa l'educació secundària de segona etapa, és a dir, FP de grau mitjà, bàsica o batxillerat i que no segueixi cap formació en les quatre setmanes anteriors.
Segons el Ministeri d'Educació, les dades publicades aquest dimecres constaten una tendència a la baixa de l'abandonament escolar a tot l'estat. De fet, si es comparen les dades amb les del 2015, quan l’abandonament se situava en el 20%, la reducció acumulada és de 7,2 punts percentuals. Aquesta evolució ha permès també escurçar la distància amb la mitjana de la Unió Europea, que era de 9,4% el 2024: la diferència s’ha reduït fins als 3,4 punts, mentre que el 2015 era de 9 punts.
Per sexes, les diferències a tot l'estat continuen sent rellevants. El 2025, l’abandonament entre els homes va ser del 15,9%, mentre que entre les dones es va situar en el 9,5%, una bretxa de 6,4 punts percentuals. En el cas dels homes, la taxa va augmentar 0,2 punts respecte del 2024, mentre que entre les dones va continuar disminuint, amb una baixada de 0,5 punts. Fa deu anys, el 2015, la diferència entre ambdós sexes era encara més elevada, de 8,2 punts.
Pel que fa a la població d’entre 20 i 24 anys, el 80,4% va assolir com a mínim la segona etapa de l’educació secundària el 2025. Aquesta xifra suposa un increment de 11,9 punts respecte del 2015, quan era del 68,5%, i de 0,5 punts en relació amb el 2024. També en aquest indicador es mantenen diferències importants per sexe. El 2025, el 85,1% de les dones d’entre 20 i 24 anys va completar almenys la segona etapa de l’educació secundària, 9,1 punts percentuals més que els homes, que es van situar en el 76,0%.
En relació al grup de població d’entre 25 i 34 anys, el 52,5% va assolir un nivell d’educació superior, una dècima menys que el 2024. En aquest cas, destaca especialment el percentatge de dones, del 58,7%, que supera el dels homes, del 46,6%, amb una diferència de 12,1 punts.
