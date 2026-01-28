Ple del Parlament
L’oposició surt en tromba contra el Govern per la crisi de Rodalies: "Van prometre gestió i han portat caos permanent"
Els partits tornen a reclamar la dimissió de Paneque i Dalmau la rebutja en nom d’Illa: "El president de la Generalitat té plena confiança en aquest equip i el conjunt dels seus consellers"
Júlia Regué
Al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, li ha tocat aquest dimecres sortir a l’arena del Parlament per defensar el Govern davant la crisi més important que li ha tocat gestionar fins ara: una setmana de crisi als trens. Amb el president Salvador Illa encara hospitalitzat, qui ha assumit les seves funcions s’ha trobat amb una oposició dura que retreu a l’Executiu que no hagi estat a l’altura de la bona gestió promesa i que ha topat amb la majoria de grups exigint la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Un alt preu que també ERC demana que pagui, una cosa que cou especialment a la Generalitat, que depèn dels republicans per garantir-se l’estabilitat. No obstant això, el Govern ha deixat clar que no pensa sacrificar una de les seves dirigents clau.
La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dibuixat una Catalunya "col·lapsada" i ha carregat contra el Govern per haver promès que "la normalitat institucional amb Madrid ho arreglaria tot, i el país cau a trossos". "Ens van prometre gestió i ens han portat al caos permanent", ha etzibat, enumerant tots els sectors que aquest mes s’han mobilitzat o han anunciat protestes, com els metges, els agricultors, els pescadors, els professors i la manifestació per un servei de trens digne. "Només en un mes, el Govern de tothom té tothom emprenyat", ha afegit, i ha assegurat que el Govern ha "dimitit de les seves funcions" i ha recordat la seva petició que la consellera Paneque dimiteixi.
"No ha estat una bona setmana per al país, ni per als usuaris de Rodalies", ha assumit Dalmau. El conseller de la Presidència ha explicat que totes les decisions han anat encaminades a dos objectius: "Reprendre el dret a la mobilitat dels catalans i el dret superior a la seva seguretat". Unes decisions que ha dit que han estat "doloroses i complicades", però que han permès identificar 30 punts a la xarxa en els quals s’està actuant. "L’única diagnosi correcta és actuar sobre les vies, els trens i la gestió", ha resumit, sobre els seus plans per a la xarxa. El conseller ha reconegut que és conscient que hi ha molt malestar en la societat catalana, i ha posat en valor que el Govern té la mà estesa per buscar solucions i que els trens funcionin, i ha demanat així responsabilitat a l’oposició.
El to agre amb els socis
Esquerra no s’ha quedat enrere: "No se n’ha sortit en la seva primera oportunitat que ha tingut per liderar políticament una crisi. No només això, sinó que ha contribuït amb Paneque a fer-la més gran. És injustificable. El Govern dels que venien a donar-nos lliçons de gestió ha quedat retratat. Ni ambició ni gestió", ha disparat el president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové. Les files republicanes han exigit al Govern "que no s’amagui" darrere dels cessaments de Renfe i Adif, i que planifiqui i executi totes les inversions previstes, mentre accelera el traspàs perquè sigui "integral".
"El Govern dels que venien a donar-nos lliçons de gestió ha quedat retratat. Ni ambició, ni gestió"
"És responsabilitat de l’Estat i no és nova, es deu a un model centralista i radial, a una discriminació conscient, planificada i criminal", ha etzibat Jové. Unes afirmacions que Dalmau ha encaixat amb malestar, després d’haver arribat a un pacte amb ERC per sumar 1.600 milions d’euros al pla de Rodalies: "Algunes coses que ha dit no són justes", ha replicat, i ha recordat que "hi ha tres persones en aquesta Cambra que han ostentat aquest càrrec i s’han trobat amb situacions molt similars".
Tampoc ha escatimat crítiques al Govern l’altre soci, els Comuns. La líder del partit, Jéssica Albiach, ha assegurat que el servei està "segrestat per Renfe i Adif", que "no només no mantenien la xarxa, sinó que no acceptaven les directrius de la Generalitat". "Fins dilluns no es van plantar, no van liderar, després de sis dies de caos. No van donar un cop sobre la taula. S’han passat més de mitja crisi donant la cara pel ministeri en comptes de pels ciutadans. Estan per fer més de Govern que de partit?", ha preguntat. Dalmau ha respost que comparteix el diagnòstic de la falta d’inversió i que això només se solucionarà amb "anys d’inversió": "No podem prometre miracles, però sí la nostra màxima determinació", ha afirmat, i ha demanat que no es confongui l’"actitud de col·laboració" amb el Govern amb una "falta d’exigència".
"S’han passat més de mitja crisi donant la cara pel ministeri en comptes de pels ciutadans. Estan per fer més de Govern que de partit?"
Dalmau sí que ha passat a l’atac contra el PP, i ha assegurat que avui no té un paper fàcil perquè part de les deficiències a la xarxa es deuen a decisions preses durant governs populars. "Han de decidir si estan amb el to d’Andalusia o amb el d’[Isabel Díaz] Ayuso a Madrid", l’ha avisat. El líder del PP català, Alejandro Fernández, que ha titllat Dalmau de "míster humilitat", ha criticat el Govern per la seva "incompetència" en la convocatòria d’oposicions, en les llistes d’espera en la sanitat, els barracons en l’educació i la falta d’execució en renovables. "Sota la seva gestió estem vivint la pitjor crisi ferroviària de la història", ha recalcat, i ha demanat la dimissió de Paneque i ha criticat que no s’hagin pres decisions fins que un maquinista en pràctiques hagi mort en l’accident de Gelida.
Dalmau s’ha defensat rebutjant "lliçons" del PP després del que ha passat al País Valencià amb la dana i el paper de Carlos Mazón. "El president de la Generalitat té plena confiança en aquest equip i en el conjunt dels seus consellers", ha dit sobre Illa, i ha descartat de nou qualsevol dimissió o cessament en plena crisi.
A la CUP, el diputat Xavier Pellicer ha qüestionat l’Executiu que no pugui donar "cap garantia" i que hagi perdut la "credibilitat". "El país cau a trossos i vostès gestionen la misèria. Volen governar per a tothom, però governen per als de sempre. I Catalunya perd". Així, ha reclamat el cessament de Paneque, que deixin d’invertir en macroprojectes i que posin els treballadors al centre, invertint al màxim i prohibint la compra especulativa d’habitatge. "Deixin d’estudiar i governin", ha reblat. Dalmau ha afirmat que cada dia hi ha hagut esdeveniments nous que obligaven a actuar. "No dubto que vostès haguessin pres les mateixes decisions […] No ens podem desviar ni un mil·límetre del full de ruta", ha conclòs.
L’extrema dreta de Vox i Aliança Catalana han carregat amb duresa contra el Govern per la seva dependència del Govern, davant la qual cosa Dalmau ha respost: "L’única sucursal que hi ha en aquesta Cambra és la seva, la dels discursos d’odi d’Europa i dels Estats Units". Després de criticar Sílvia Orriols que no hagi desitjat una ràpida recuperació al president Salvador Illa, el conseller ha tornat a posar en valor la col·laboració institucional per afrontar els reptes de Catalunya.
