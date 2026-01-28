Per reparar el terreny
L’AP-7 torna a tancar al trànsit en sentit sud al tram de Gelida
El director de Trànsit, Ramon Lamiel, situa un horitzó de «quinze dies» per poder reobrir l’autopista
Pau Lizana Manuel
"Hem de fer un pas enrere". Amb aquestes paraules ha anunciat aquest dimecres el director del Servei Català de Trànsit, Ramón Lamiel, que l’AP-7 quedarà tancada al trànsit en sentit sud durant almenys una setmana entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. En concret, Lamiel situa un "horitzó de quinze dies" perquè l’autopista es pugui reobrir. Segons Lamiel, la mesura ha de servir perquè la maquinària pesada dels equips que treballen en l’estabilització del terreny sota l’autopista pugui ocupar també el carril esquerre en direcció a Tarragona, que havia reobert al trànsit dissabte passat.
"És una actuació programada, però no ens imaginàvem que amb tanta afectació", ha defensat Lamiel, que ha explicat que els equips del Ministeri de Transport li han traslladat la necessitat d’analitzar el terreny sota l’asfalt de tota la carretera per poder garantir-ne la seguretat.
Tal com va indicar el mateix Lamiel fa ara una setmana, només per aquest tram d’uns 12 quilòmetres, entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, hi circulen uns 120.000 vehicles al dia, dels quals uns 25.000 són camions. Com fa des que es va tancar per primera vegada la via ràpida al trànsit dimecres passat, el responsable de Trànsit ha recordat que les principals alternatives al tall passen per circular per l’A-2 fins a Igualada i des d’allà baixar per la C-15 fins a Vilafranca del Penedès o bé optar per la B-23 en direcció a la C-32 per avançar en sentit sud pels túnels del Garraf, el peatge dels quals serà gratuït, en principi, fins aquest divendres.
- Aniol Blavi: "El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop"
- Quan el pantà era buit i la pluja es feia pregar: el dia que Darnius-Boadella va acollir una missa per demanar la fi de la sequera
- L'ACA augmenta el desembassament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella, que voreja el 100% de capacitat
- Una pastisseria de Roses, entre les 50 millors de Catalunya
- Un dels 23 punts crítics que Renfe ha identificat a la xarxa de Rodalies és a l'Empordà
- “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
- Les Basses del Terrisser de Figueres, en plena forma després de les pluges
- La crisi ferroviària a Catalunya s'acaba amb el director de Rodalies i el director general d'explotació d'Adif