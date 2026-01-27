Crisi ferroviària
Els transportistes avisen que les incidències a Rodalies incrementen el trànsit i retarden l'entrega de mercaderies
El tall parcial a l'AP-7 "ho complica més tot" i el sector torna a reclamar inversions en infraestructures
Gerard Vilà
Els transportistes catalans avisen que les incidències a Rodalies incrementen el trànsit a la xarxa viària i això provoca retards en l'entrega de mercaderies. El president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT), Eduard Ayach, explica que, "el col·lapse" fa que molta gent opti pel vehicle privat i augmenta el nombre de cotxes a les carreteres. Això fa que "el dia a dia sigui molt complicat" i que es registrin retards que després han de justificar als clients. "A més, les vies alternatives a l'AP-7 també estan col·lapsades", assenyala Ayach, que també es queixa de la restricció que pateixen els camions en alguns punts i que "ho complica més tot". "Es generen unes cues quilomètriques", diu.
Tot i que reconeix que l'obertura d'un carril en sentit sud a l'AP-7 a Martorell "és una mesura" les cues se segueixen generant i, en conseqüència, es registren retards en les entregues. En aquest sentit, el president de CETCAT recorda que tots aquests inconvenients afecten al compte de resultats de les empreses.
Per tot plegat, Ayach demana a les institucions que inverteixin "els diners que calguin" per tal de tenir les infraestructures que calen. "Una vegada més ens hem de posar a treballar per salvar tots aquests obstacles, però cada vegada està més complicat", lamenta.
Des de la CETCAT encara no han calculat el perjudici econòmic de tot plegat, però assenyalen que les afectacions "hi seran segur" i repercutiran a les empreses. Un dels problemes principals, explica Ayach, és que les vies alternatives a l'autopista "són insuficients" per garantir el servei amb normalitat i també queden col·lapsades de vehicles.
"Estem parlant que els sectors econòmics fa molts anys que reclamem més ampliació de l'AP-7, el quart cinturó i vies alternatives. Creiem que la mobilitat i les infraestructures són insuficients", ha lamentat.
