Amnistia
El Constitucional rebutja per unanimitat aixecar l’ordre de detenció de Carles Puigdemont
Els 12 magistrats del tribunal descarten pronunciar-se de manera cautelar sobre una mesura que suposa entrar al fons del recurs d’empara interposat
Ángeles Vázquez
El ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat aixecar les ordres de detenció nacional que pesen sobre l’expresident català Carles Puigdemont i els altres dos processats en rebel·lia per la seva participació en el Procés, Toni Comín i Lluís Puig, al rebutjar les mesures cautelars que plantejaven en els recursos d’empara que van presentar contra la negativa del Tribunal Suprem a aplicar-los l’amnistia, van informar fonts del TC.
La decisió obeeix al fet que en cas d’estimar les mesures cautelars amb què uns i altres intentaven esquivar la negativa del Suprem a aplicar-los l’amnistia buidaria de contingut el fons dels recursos d’empara que tots van plantejar, per la qual cosa seran rebutjades. Aquest va ser el criteri que es va establir pels 12 magistrats en el ple del 16 de desembre quan es van mantenir inhabilitats el president d’ERC, Oriol Junqueras, el secretari general de Junts, Jordi Turull, i els exconsellers Dolors Bassa i Raül Romeva, tots quatre condemnats pel delicte de malversació que el Suprem considera que es troba entre les excepcions de la llei d’amnistia.
El ple ha fet seva la proposta de la magistrada Laura Díez Bueso, partidària de rebutjar les cautelars plantejades per Puigdemont, i les d’Enrique Arnaldo i César Tolosa, en el mateix sentit respecte dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. De tal manera que tots tres mantenen una ordre de detenció nacional per al cas que tornin a Espanya.
