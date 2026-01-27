Mobilitat
Renfe habilita els abonaments gratuïts de Rodalies i Regionals fins al 24 de febrer
La mesura, acordada amb el Govern, se suma a la posada en funcionament de serveis especials d'Avant
Renfe ha posat en funcionament aquest dimarts els abonaments gratuïts de 10 viatges de Rodalies i Regionals i quatre nous serveis especials d’Avant entre Barcelona-Sants, Camp de Tarragona i Lleida-Pirineus, també de franc, per “facilitar la mobilitat” mentre es restableix la circulació habitual de trens, en una mesura acordada amb el Govern. Els bitllets de Rodalies i Regionals, que no són nominatius, seran vàlids fins al 24 de febrer o fins a consumir els 10 viatges i es poden adquirir a les taquilles i màquines d’autovenda. En el cas de Rodalies, amb un mateix títol poden viatjar diverses persones. Mentre que en els Regionals, l’operadora ha matisat que no servirà per als Avant Barcelona-Lleida ni per als Avant Exprès Barcelona-Tortosa.
Els horaris dels Avant entre Barcelona-Sants i Lleida-Pirineus seran a les sis del matí i 15.05 hores amb arribades previstes a les 7.10 i 16.15 hores, respectivament. Pel que fa al trajecte invers, les partides són a les 7.25 i 16.45 hores i arribades programades a destí a les 8.35 i 16.45 hores, respectivament.
Renfe ha informat que tot i la gratuïtat dels Avant és obligatòria la reserva prèvia de places, que pot fer-se a través de la pàgina web, l’aplicació mòbil i les taquilles de les estacions de Barcelona, Tarragona i Lleida.
