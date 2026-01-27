Crisi ferroviària
El Govern promet que dilluns Rodalies funcionarà «amb normalitat» i admet que falla en la informació als usuaris
Fins aleshores, el servei continuarà amb talls i plans alternatius per carretera mentre Adif repara amb «urgència» una trentena de punts negres al traçat ferroviari.
Sara González
Barcelona
«Estem tancant la crisi». Amb aquestes quatre paraules, el Govern mira de transmetre als usuaris de Rodalies un horitzó per posar fi al caos als trens que fa una setmana posa en perill la mobilitat a Catalunya. Tant és així, que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, s’ha aventurat a anunciar que la circulació tornarà «a la normalitat» dilluns que ve. Fins aleshores, el servei continuarà amb talls i plans alternatius per carretera mentre Adif repara amb «urgència» una trentena de punts negres al traçat ferroviari.
