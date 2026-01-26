El Govern recomana fer teletreball i minimitzar desplaçaments innecessaris pel caos a Rodalies
El Govern ha recomanat fer teletreball i minimitzar els desplaçaments innecessaris davant d’un nou matí de caos a Rodalies, en el qual s’ha suspès el servei dues vegades per una incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif, a l’estació de França. En un missatge les xarxes, la Generalitat també ha anunciat que estan reforçant el servei de busos interurbans per facilitar la mobilitat. El Departament d’Empresa i Treball ha reiterat que davant la situació a Rodalies es recomana fer feina a distància “sempre que sigui possible” i l’ús de mitjans alternatius mentre no es recupera la circulació. La recomanació s’estén a tots als treballadors i no només als empleats públics.
El cap de comunicació d'Adif, Salvador Almenar, ha explicat que aquest dilluns s'ha produït una fallada informàtica i això "ha obligat, per una qüestió de seguretat", a aturar la circulació de trens. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha afirmat que s'està investigant què ha passat: "Els nostres serveis de sistemes informàtics estan tractant d'esbrinar la raó per la qual ens hem quedat sense comandament al centre de control". En ser preguntat si podria ser un boicot, ha respost que no podia donar ni descartar cap hipòtesi, ja que la investigació està en marxa. Amb tot, ha dit que estan tractant de garantir que el sistema no torni a caure i "pugui ser un dia amb la màxima normalitat possible" pel que fa a la circulació de trens.
El cap de comunicació ha desvinculat la incidència d'aquest dilluns de la situació de dies anteriors, quan ha recordat que la suspensió del servei s'havia fet per problemes en la infraestructura que ha relacionat amb el temporal que ha afectat Catalunya la darrera setmana.
Sobre els 21 punts amb problemes detectats durant les darreres inspeccions, ha afirmat que alguns han quedat resolts aquest cap de setmana, però que n'hi ha d'altres que requereixen actuacions més llargues, però que espera que estiguin a punt "en els pròxims dies".
Almenar ha asseverat que per a Adif, "la seguretat és una màxima" i ha garantit que treballaran "amb tots els recursos econòmics i humans" per garantir-la.
