Caos a Rodalies
La crisi ferroviària a Catalunya acaba amb el director de Rodalies i un responsable de manteniment d'Adif
El cessament del director operatiu de Renfe, Josep Enric Garcia Alemany, es produeix hores després que l’Executiu de Salvador Illa reclamés responsabilitats.
Cristina Buesa
La crisi ferroviària a Catalunya es cobra les primeres peces a Renfe i Adif. El director operatiu de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, deixarà el càrrec després que el Govern hagi reclamat aquest dilluns responsabilitats a l’operadora ferroviària i al gestor d’infraestructures, Adif, arran del caos monumental de l’última setmana. La comunicació oficial d’aquest cessament es produirà en breu i s’ha decidit en les últimes hores, segons ha pogut confirmar El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. La situació era insostenible i l’Executiu de Salvador Illa, pressionat pels seus socis de legislatura i per l’oposició, hauria reclamat que algú es fes càrrec del despropòsit del cap de setmana, agreujat per la fallada del centre de control de trànsit d’aquest dilluns.
Garcia Alemany havia accedit a la direcció de Renfe a Catalunya el març de l’any passat, substituint Antonio Carmona, actualment portaveu i responsable de relacions institucionals de la companyia. Garcia Alemany, que procedia de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, ha viscut deu mesos intensos amb la proliferació d’obres a la infraestructura (sobretot a l’R3), que han complicat molt la prestació del servei.
Segona fila
El director operatiu de Rodalies de Renfe, el paper del qual estava igualment pendent de redefinir després de la constitució de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya i del nomenament del conseller delegat, Òscar Playà, fa tot just un parell de setmanes, seria el màxim responsable a Catalunya i també la persona que hauria donat les indicacions perquè el servei funcionés dissabte, malgrat que des del Govern es va informar de matinada que no hi hauria trens.
Pel que fa a Adif, la persona que abandonarà la seva posició serà el responsable de l’àrea de manteniment, després que la manca d’inversió a l’hora de mantenir la infraestructura sigui un dels punts crítics d’aquesta crisi.
Situació "intolerable"
En l’única compareixença que ha celebrat aquest dilluns la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha insistit que el que ha passat aquests dies ha estat "intolerable" i ha assegurat que no és competència seva decidir quina persona ha d’assumir responsabilitats per part de les empreses públiques que depenen del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Ha evitat parlar de "deslleialtat" i ha insistit que el més important és que es restitueixi la situació a les Rodalies.
Subscriu-te per seguir llegint
- Comerciants d’Empuriabrava alerten que el centre “està mort” a l'hivern i reclamen més ajudes i promoció
- El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”
- Discriminació lingüística en una botiga de Figueres: “No demanava cap privilegi, només ser atesa en la llengua oficial i pròpia del país”
- Renfe argumenta que la situació ha evolucionat des de la matinada i per això s’ofereix un servei parcial
- EN IMATGES | El pantà de Darnius-Boadella, ple a vessar aquest dilluns
- El jutjat admet un contracte firmat per Laporta amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros
- “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
- L'home mort en caure per un desnivell a l'Alta Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués