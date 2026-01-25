Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova

L'avís s'ha rebut al matí quan el vent, la neu i la mala visibilitat no els deixava baixar

Representació dels Bombers de on es trobaven els escaladors

Núria León

Manresa

Dos escaladors han estat rescatats aquest dissabte al Montgròs, al terme municipal del Bruc, després de quedar atrapats per la neu i les males condicions meteorològiques a la cova de la via Griviola Vella, just abans de la penúltima reunió. L’avís s’ha rebut a les 9.51 h, després que els escaladors haguessin passat la nit a la paret sense possibilitat de recular.

Els Bombers de la Generalitat han activat un ampli dispositiu amb set dotacions, entre elles efectius del GRAE, i un helicòpter. L’ascens s’ha fet a peu des de Santa Cecília en condicions molt adverses, amb neu, vent i una visibilitat reduïda a només deu metres, fet que ha dificultat la localització exacta de la cova.

Poc després de les tres de la tarda, els equips han aconseguit arribar fins als escaladors, assegurar-los i completar una maniobra per pujar-los fins al cim. Posteriorment, l’helicòpter ha realitzat diversos gruatges per evacuar tant els escaladors com els efectius del GRAE, sense que constin ferits.

Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya

Sánchez, sobre Rodalies: "Estem treballant dia i nit amb la Generalitat per restablir un servei segur"

Junqueras demana la dimissió de Paneque i Puente per la situació de Rodalies: "Utilitzen excuses més que bones raons"

Figueres fa memòria amb els horrors de la Guerra Civil i l’Holocaust nazi

Comerciants d’Empuriabrava alerten que el centre “està mort” a l'hivern i reclamen més ajudes i promoció

El jove Adrián San Miguel transforma la història de Roses en un videojoc infantil

'Los domingos', 'Poquita fe' i 'Yakarta', els triomfadors dels premis Feroz

“Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”

