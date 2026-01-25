Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
L'avís s'ha rebut al matí quan el vent, la neu i la mala visibilitat no els deixava baixar
Núria León
Dos escaladors han estat rescatats aquest dissabte al Montgròs, al terme municipal del Bruc, després de quedar atrapats per la neu i les males condicions meteorològiques a la cova de la via Griviola Vella, just abans de la penúltima reunió. L’avís s’ha rebut a les 9.51 h, després que els escaladors haguessin passat la nit a la paret sense possibilitat de recular.
Els Bombers de la Generalitat han activat un ampli dispositiu amb set dotacions, entre elles efectius del GRAE, i un helicòpter. L’ascens s’ha fet a peu des de Santa Cecília en condicions molt adverses, amb neu, vent i una visibilitat reduïda a només deu metres, fet que ha dificultat la localització exacta de la cova.
Poc després de les tres de la tarda, els equips han aconseguit arribar fins als escaladors, assegurar-los i completar una maniobra per pujar-los fins al cim. Posteriorment, l’helicòpter ha realitzat diversos gruatges per evacuar tant els escaladors com els efectius del GRAE, sense que constin ferits.
- Discriminació lingüística en una botiga de Figueres: “No demanava cap privilegi, només ser atesa en la llengua oficial i pròpia del país”
- S'incendia per segon cop en menys d'un mes un pis del carrer Tapis de Figueres
- Salvament Marítim rescata una barca de pesca de Roses a la deriva
- Comerciants d’Empuriabrava alerten que el centre “està mort” a l'hivern i reclamen més ajudes i promoció
- El Govern va demanar a Adif que comuniqués per carta que les vies eren segures per pressionar Renfe i evitar el col·lapse
- Els millors plans pel cap de setmana del 24 i 25 de gener a l'Alt Empordà
- El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”
- L'home mort en caure per un desnivell a l'Alta Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués