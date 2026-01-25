Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats

El conductor ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia i el test de drogues

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / Mossos d'Esquadra

ACN

Subirats

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 19 anys com a presumpte autor de la mort d'un ciclista aquest diumenge al matí a Subirats (Alt Penedès). El conductor ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia i en el test de drogues que li han practicat els agents de Trànsit. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha rebut l'avís de l'accident a les 7.48 hores al quilòmetre 4,8 de la C-243a, entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès. Es tracta de la tercera víctima mortal enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

TEMES

