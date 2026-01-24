Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlbera energia solarDiscriminació lingüistica FigueresKamikaza la Jonquera
instagramlinkedin

Mobilitat

El servei de Rodalies continuarà suspès aquest diumenge

Paneque diu que aturar la circulació de trens és una decisió “encertada”: “A cada hora guanyem inspeccions i seguretat”

Un tren de Rodalies.

Un tren de Rodalies. / ACN

ACN

Barcelona

La circulació de trens de Rodalies continuarà suspès aquest diumenge, segons ha informat la consellera de Territori, Sílvia Paneque. La decisió s’ha comunicat després d’una nova reunió de seguiment de la situació de Rodalies que s’ha celebrat aquest dissabte a la tarda.

Paneque ha assegurat que la decisió d’aturar la circulació de trens “ha estat encertada” amb l’objectiu de tornar a “operar amb la màxima fiabilitat”. “A cada hora, guanyem inspeccions i seguretat”, ha reblat.

Notícies relacionades

Panque també ha explicat que durant la jornada de diumenge es mouran els combois a les capçaleres de les línies i que s’ha demanat als Mossos que reforcin la vigilància en aquests punts i a les catenàries.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents