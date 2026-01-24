Mobilitat
El servei de Rodalies continuarà suspès aquest diumenge
Paneque diu que aturar la circulació de trens és una decisió “encertada”: “A cada hora guanyem inspeccions i seguretat”
Barcelona
La circulació de trens de Rodalies continuarà suspès aquest diumenge, segons ha informat la consellera de Territori, Sílvia Paneque. La decisió s’ha comunicat després d’una nova reunió de seguiment de la situació de Rodalies que s’ha celebrat aquest dissabte a la tarda.
Paneque ha assegurat que la decisió d’aturar la circulació de trens “ha estat encertada” amb l’objectiu de tornar a “operar amb la màxima fiabilitat”. “A cada hora, guanyem inspeccions i seguretat”, ha reblat.
Panque també ha explicat que durant la jornada de diumenge es mouran els combois a les capçaleres de les línies i que s’ha demanat als Mossos que reforcin la vigilància en aquests punts i a les catenàries.
