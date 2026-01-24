Puigdemont acusa el Govern de "col·lapsar" el país i demana destituir Paneque
El president de Junts insta els càrrecs i electes a "mobilitzar la ciutadania" davant "l'anestèsia" dels socialistes
ACN
El president de Junts, Carles Puigdemont, ha intensificat el to contra el Govern, l'ha acusat "d'incompetent" i ha assegurat que la crisi de Rodalies és "la punta de l'iceberg d'un col·lapse nacional gegant". Durant la reunió de la direcció nacional a Perpinyà, Puigdemont ha demanat destituir la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per haver "batut el rècord d'incompetència" i ha assegurat que, si ell fos president de la Generalitat, ja ho hauria fet. Puigdemont ha qualificat de 'fake' el traspàs de Rodalies, ha contraposat la situació amb la dels Ferrocarrils de Catalunya, i ha demanat als càrrecs i electes del partit "mobilitzar la ciutadania" davant "l'anestèsia i la letargia crònica" en què els socialistes "volen sumir" Catalunya.
La cimera convocada per Junts a la Catalunya del Nord davant la crisi de Rodalies, i que ha presidit Carles Puigdemont, ha aplegat a Perpinyà membres de la direcció nacional, representants de les diferents cambres i electes municipals. El president de Junts ha assegurat que el desgavell amb el servei de trens és "la punta de l'iceberg d'un col·lapse nacional gegantí" i ha acusat l'executiu de Salvador d'Illa "de no aportar res més que placebo".
"Aquest és el Govern de la gesticulació i de les promeses; el Govern que ha perseverat en sumir el país en la letargia i l'anestèsia per tapar els problemes", ha assegurat Puigdemont. Per al president de Junts, a "l'asfíxia i a la decadència premeditada" que viu Catalunya en inversions en infraestructures per part de l'Estat, per damunt de tot hi ha també "la insuportable incompetència" dels socialistes, a qui ha definit com a "col·leccionadors de col·lapses".
Carles Puigdemont ha assegurat que, amb la situació que viu Rodalies, la consellera de Territori ha "batut el rècord d'incompetència". Ha recordat que fa un any el Parlament ja va reprovar Paneque i que, després que la consellera anunciés que el servei es reprendria quan no va ser així, això demostra que "viu en l'absoluta ignorància del problema".
Davant d'això, Carles Puigdemont ha demanat que se la destitueixi, i que es faci una "reorganització a fons" de la seva conselleria. I precisament, ha puntualitzat dient que si ell fos president de la Generalitat, ja l'hauria cessada perquè "ha malbarat massa oportunitats per demostrar que sigui capaç de governar una cartera tan immensa, gran i crítica per al país" (en referència a Territori).
El 100% del traspàs
Durant el seu discurs, i davant la crisi de mobilitat que viu Catalunya, Carles Puigdemont ha reclamat el traspàs del 100% de Rodalies. "L'actual és una cosa híbrida que ningú sap exactament què és, com ara un ornitorrinc; perquè si el 51% es troba en mans de l'Estat, quina mena de traspàs és aquest?", s'ha preguntat el president de Junts.
I davant la situació a Rodalies, Puigdemont hi ha contraposat els Ferrocarrils de la Generalitat. "A la mateixa Catalunya que plou igual que a la de Renfe i d'Adif, hi ha trens que funcionen", ha dit el president de Junts. "I per què? Doncs perquè la competència és nostra; per tant, no cal inventar res", ha subratllat Puigdemont, insistint en què Catalunya "excel·leix quan gestiona de manera independent d'Espanya".
"Mobilitzar la ciutadania"
Carles Puigdemont ha alertat que avui Catalunya és "un país en col·lapse", que corre el risc de "cronificar-se i de sumir-se en una letargia crònica si no desperta". Per això, el president de Junts ha fet una crida a tots els càrrecs, electes i bases del partit a erigir-se "com una alternativa real al col·lapse i al mal govern".
"Som aquí per assumir la nostra responsabilitat com a primera partit de l'oposició; ens hem de mobilitzar des de tots els llocs i posar-hi tots aquells recursos que tinguem a l'abast per despertar el país de l'anestèsia socialista", ha subratllat el president de Junts. "Ens cal donar esperança i ambició a tots aquells qui observen, de manera atònita i preocupada, cap on ens porta tota aquesta gent", ha afirmat, en referència al PSC i els socialistes.
Puigdemont també ha recordat que la manca d'inversions estatal "no és un menyspreu als independentistes, sinó als 8 milions i escaig de catalans". "Ho hem de repetir, això no és un oblit sinó un menyspreu volgut, perquè per a Espanya els catalans valem ments que Madrid", ha assegurat el president de Junts durant el seu parlament a Perpinyà.
I aquí, retornant a la crisi de mobilitat amb Rodalies, Puigdemont ha assegurat que la "incompetència" del Govern i la "desinversió" en infraestructures estan enviant "el país a la decadència". "I si aquesta manca d'inversió és premeditada, començo a sospitar que la incompetència també ho és", ha assegurat.
"Sé que ningú ens ho posarà fàcil, però hem d'explicar al país que hem de despertar, i recórrer Catalunya per dir que tenim solucions a l'abast", ha dit, fent una crida a tota l'estructura de Junts.
A més, i a preguntes dels periodistes, Puigdemont també ha assegurat que una trobada amb el president d'ERC, Oriol Junqueras, ara per ara creu que no aportaria solucions perquè "no tenim les palanques del poder". I aquí, per concloure, ha reiterat el missatge cap als seus: "Davant aquesta Catalunya dels problemes, hi hem de contraposar la de les solucions, i l'amor cap a un país que no pot ser si no és lliure".
