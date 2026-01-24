Nou despreniment a Rodalies: esllavissada a l’R4 entre Cerdanyola i Sabadell
L’esllavissada s’ha produït abans de la suspensió del servei
ACN
Sabadell
Mentre el Govern demanava a Adif i Renfe que suspengués el servei de Rodalies i Regionals perquè no es podia garantir la mobilitat segura dels viatgers i els treballadors s’ha produït un despreniment a l’R4 entre les estacions de Cerdanyola del Vallès i Sabadell Sud. No s’han produït ferits. Poc després s’ha produït la suspensió total del servei. Divendres es va produir també una esllavissada que va tallar la circulació de l’R1 entre Maçanet-Massanes i Blanes, també sense ferits, i dimarts a la nit va caure un mur de contenció a l’R4 a Gelida, provocant un accident de tren amb un mort i 37 persones ferides.
- Salvament Marítim rescata una barca de pesca de Roses a la deriva
- S'incendia per segon cop en menys d'un mes un pis del carrer Tapis de Figueres
- “No som policies, però estem per ajudar i la gent ho agraeix i se sent protegida”
- El pantà de Darnius-Boadella supera el 90%, el màxim des del 2020
- El Govern va demanar a Adif que comuniqués per carta que les vies eren segures per pressionar Renfe i evitar el col·lapse
- Figueres aconsegueix estudis superiors de música impulsats per EUMES
- Un 'miracle' va atenuar una tragèdia ferroviària a Figueres el 1974
- Els millors plans pel cap de setmana del 24 i 25 de gener a l'Alt Empordà