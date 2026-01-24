Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Generalitat demana a Renfe la gratuïtat del servei fins que s'acabin les incidències

El servei funciona de forma parcial a Rodalies i Regionals amb molts trams tallats

La pluja cau intensament a l'estació de Granollers Centre.

La pluja cau intensament a l'estació de Granollers Centre. / ACN

ACN

Barcelona

La Generalitat de Catalunya ha exigit a Renfe la gratuïtat del servei fins que s’acabin les incidències a Rodalies i Regionals. S’ha traslladat aquest dissabte, segons ha pogut saber l’ACN, durant les reunions que s’estan celebrant al Departament de Territori. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, no ha volgut comentar aquesta petició, amb l’argument que el Govern anunciarà aquesta mesura quan toqui. “Govern ja dirà el que hagi de dir i anunciarà el que hagi d’anunciar”, ha dit. El servei funciona de forma parcial a Rodalies i Regionals amb molts trams tallats. S’ofereix servei alternatiu per carretera.

