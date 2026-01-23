Ramaderia
S'aixequen les restriccions aplicades en 79 municipis catalans pels focus de Dematosi Nodular a França
Ordeig confirma 21 nous senglars positius per PPA dins el radi de 6 quilòmetres i el total s'enfila als 85
Roger Segura
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha informat que aquest divendres s'aixequen les restriccions aplicades en 79 municipis catalans pels focus de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) a França, amb la qual cosa 1.079 explotacions de boví d'aquesta zona podran tornar a moure animals. "Tenim una barrera natural amb muntanyes, fred i neu, i no s'entenia que haguéssim de pagar els plats trencats del país veí amb uns radis tan grans i més quan nosaltres tenim totes les granges vacunades", ha valorat Ordeig des de Lleida. El conseller ha explicat que la decisió s'ha adoptat després "d'intenses i llargues negociacions" entre la Comissió Europea, el Ministeri i el Departament d'Agricultura, i "molt de la mà de tot el sector".
La decisió la va adoptar aquest dijous el Comitè de Vegetals, Animals, Aliments i Pinsos de la Unió Europea, a partir d'una anàlisi de risc favorable, que té en compte la manca de nous focus recents i l'elevada cobertura de la vacunació, segons ha detallat el Ministeri d'Agricultura. De fet, l'últim focus de dermatosi a França es va confirmar el 2 de gener i, a les comarques gironines, el 7 de gener.
Ordeig ha detallat que a partir d'aquest divendres els ramaders rebran una notificació informant de l'aixecament de les restriccions, una demanda que compartien amb el sector i amb les organitzacions agràries perquè aquest era "un motiu d'angoixa i de patiment econòmic molt important". Segons el conseller, aquest canvi suposa aplicar "un criteri més just", atès que "Catalunya és la zona més segura de dermatosi nodular".
Continuen les restriccions en 165 municipis fins al 26 de febrer
Malgrat tot, el conseller ha recordat que es mantenen les restriccions pel focus de dermatosi de Capmany en 165 municipis, on hi ha 1.065 explotacions. Si tot va bé i no afloren nous positius, aquesta mesura podria aixecar-se el 26 de febrer. Mentrestant, però, Ordeig ha indicat que s'està negociant una solució amb el Ministeri i amb la Comissió Europea per articular ajuts o flexibilitzar el moviment d'animals a la zona.
El conseller d'Agricultura ha recordat que l'índex de vacunació en els radis afectats per positius és del 99% i que ara s'està fent un repàs de tots els animals perquè no en quedi cap sense vacunar. A més, Ordeig ha informat que abans del 31 de gener és "obligatori" que el 100% dels animals estiguin vacunats i, en cas contrari, s'obriran expedients sancionadors. "Si pertoca anirem amb els Mossos d'Esquadra a vacunar amb els veterinaris", ha etzibat el titular d'Agricultura.
A més, Ordeig ha recordat que el 15 de gener ja es va completar el pagament de les indemnitzacions pels buidats sanitaris als ramaders de les explotacions afectades, per un import de 6,3 milions d'euros.
Els positius per pesta porcina africana ja són 85
D'altra banda, el conseller ha explicat que s'han confirmat 21 nous senglars positius de pesta porcina africana (PPA) dins el radi de 6 quilòmetres de Cerdanyola, amb la qual cosa no es modifiquen radis i es mantenen els operatius com fins ara. Aquests 21 nous positius s'han anat confirmant durant els últims set dies, segons Ordeig, que ha afegit que el nombre total de casos ja és de 85.
El conseller d'Ordeig ha explicat que, a proposta del comitè d'experts, en els pròxims dies es presentarà una proposta per aixecar les restriccions de les persones al medi natural en el radi de 6 a 20 quilòmetres. A partir d'ara, el Departament ha informat que farà una actualització setmanal dels casos detectats de pesta porcina africana.
Les restriccions per la grip aviària s'aixecaran l'11 de febrer
En relació amb els dos focus de grip aviària detectats a la plana de Lleida, el Departament d'Agricultura ha informat que, si no es detecta cap nou focus en els pròxims dies, està previst que les restriccions vigents s'aixequin l'11 de febrer. Fins aleshores, es mantindran les mesures de vigilància i prevenció corresponents.
- Salvament Marítim rescata una barca de pesca de Roses a la deriva
- S'incendia per segon cop en menys d'un mes un pis del carrer Tapis de Figueres
- “No som policies, però estem per ajudar i la gent ho agraeix i se sent protegida”
- Reclamen 21 milions d’euros a Cadaqués pels terrenys del camp de futbol
- Llevantada a l’Alt Empordà: posen fora de perill una persona sense sostre a Castelló d’Empúries
- Empuriabrava insòlita: un cotxe amfibi com a reclam publicitari de la marina residencial als anys setanta
- Figueres aconsegueix estudis superiors de música impulsats per EUMES
- El pantà de Darnius-Boadella supera el 90%, el màxim des del 2020