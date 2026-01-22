Negociació
Rodalies reprendrà el servei després d'una segona revisió, però no concreta quan
Els serveis es recuperaran de manera progressiva després de disposar de nous informes tècnics que elaboren Adif, Renfe i el sindicat Semaf
La Generalitat reforçarà amb 100 autobusos més les línies de transport interurbà
Després de més de 40 hores sense trens, Adif, Renfe, el Govern i el sindicat de maquinistes han assolit un acord per reprendre el servei de Rodalies de manera progressiva. Les llargues negociacions a quatre bandes per mirar de recuperar la circulació ferroviària han començat al matí, després que a primera hora només s’haguessin presentat a treballar sis dels 140 maquinistes previstos.
Davant d’aquesta situació i malgrat que la Generalitat havia assegurat hores abans que la xarxa fèrria era apta per operar, Renfe ha estat incapaç d’oferir el servei i s’han hagut d’obrir converses amb el sindicat Semaf, que desemboquen ara en aquest pacte signat a les oficines de l’estació de Sants.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que els itineraris es reprendran després d’una segona revisió de la infraestructura en què participarà el sindicat de maquinistes, però ha evitat concretar quan es podrà pujar als trens de cada línia de Rodalies en concret.
D’aquesta manera, el Govern confia que durant les pròximes hores finalitzin les exploracions complementàries i després es comencin a recuperar els 13 itineraris de Rodalies de manera progressiva. A través del web de Renfe i de la Generalitat s’informarà de quines línies estan disponibles i de quines no.
Nous controls
Aquest és el pacte a què han arribat les parts, tot i que Adif havia assegurat 24 hores enrere que les vies ja estaven a punt perquè hi circulessin trens. "La xarxa és operable perquè Adif ho acredita", sosté Paneque. Aleshores, què canvia amb aquests segons controls i per què permetran restablir la xarxa de Rodalies?
La principal novetat és que els maquinistes, juntament amb els tècnics d’Adif, podran participar en les inspeccions que han començat aquest dijous a la tarda. "Les marxes blanques exploratòries serviran per fer-nos arribar informació sobre els recorreguts", ha detallat Paneque. "Quan tinguem els resultats de cada línia, podrem reprendre la circulació", ha afegit.
Subscriu-te per seguir llegint
- Reclamen 21 milions d’euros a Cadaqués pels terrenys del camp de futbol
- VÍDEO | La cara 'amable' de la llevantada a l': el pantà de Darnius-Boadella frega el ple
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- Llevantada a l’Alt Empordà: posen fora de perill una persona sense sostre a Castelló d’Empúries
- El riu Llobregat es desborda i inunda els horts d'El Bullidor a la part baixa de Peralada
- Localitzen el cos de l'home arrossegat per la riera a Palau-sator
- Empuriabrava insòlita: un cotxe amfibi com a reclam publicitari de la marina residencial als anys setanta
- Set anys després de la inundació del 2018, veïns de Vilatenim treballen des del matí per contenir l'aigua