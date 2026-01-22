Caos a Rodalies
El Govern va demanar a Adif que comuniqués per carta que les vies eren segures per pressionar Renfe i evitar el col·lapse
La Generalitat temia que els maquinistes decidissin no operar, com ha passat, i van tractar la missiva com una mena d'"assegurança" per evitar-ho
Júlia Regué
Al Palau de la Generalitat ja es temia el col·lapse que aquest dijous s’ha registrat a la xarxa ferroviària de Catalunya. El sindicat de maquinistes Semaf ja suggeria que considerava que la infraestructura no estava ben inspeccionada i que, a parer seu, no hi havia les condicions perquè sortissin els trens. El Govern, segons ha pogut saber El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, va decidir moure fitxa amb Adif per pressionar Renfe perquè aconseguís convèncer els maquinistes que les marxes blanques havien funcionat i la via estava clara. És per això que van reclamar a Adif una mena d’"assegurança extraordinària", cosa que es va traduir en una carta en la qual Adif especificava que el servei podria reprendre’s.
Una missiva que va avançar aquest diari i que és inusual perquè Adif és una empresa estatal certificada per l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, per la qual cosa té les competències per actuar i inspeccionar sense haver de comunicar per escrit a la Conselleria de Territori que tot estava en ordre. Sobre el paper, Adif donava a les 17.00 hores de dimecres per "operatives totes les línies de Rodalies a excepció de l’R4 Sud entre Sant Sadurní - Martorell i l’R-11, a la seva via 2 en el tram entre Caldes i Girona (totes dues estacions excloses)". Així ho subscrivia el president de l’empresa, Luis Pedro Marco de la Peña, a la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Però no va ser suficient perquè Renfe convencés el sindicat.
"No serà un dia fàcil", va aventurar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, davant dels mitjans, a les 19.30 hores, en una compareixença pública. Les negociacions van seguir, però no van fructificar, ja que els maquinistes han decidit no operar. Tot i que la carta era excepcional, els implicats van decidir fer-la entenent també que podia permetre que alguns treballadors consideressin que tenien una assegurança institucional per treballar.
Des de Palau insisteixen que la responsabilitat del col·lapse d’aquest dijous a Rodalies és de Renfe, i per això han decidit obrir un expedient administratiu a l’empresa. "La seva obligació és que la xarxa funcioni", recalquen fonts del Govern, i reiteren que no podien cedir a la pressió del sindicat i prolongar una aturada a les vies quan hi havia garanties per poder circular amb normalitat. Admeten, això sí, que l’impacte emocional de l’accident a Adamuz, sumat al descarrilament a Gelida, complica les negociacions.
L’expedient a Renfe
"És un fet intolerable i per això obrim l’expedient a Renfe, per no prestar el servei que ha de prestar als ciutadans tot i que Adif va emetre ahir un certificat garantint la seguretat de totes les línies ferroviàries", ha etzibat a primera hora del matí el comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, que ha insistit que s’han fet totes les comprovacions a la infraestructura i que, per tant, no hi ha raons perquè els trens no circulin, per la qual cosa el Govern exigirà responsabilitats.
En canvi, el secretari general del sindicat de maquinistes ferroviaris Semaf, Diego Martín, ha demanat un informe exhaustiu que garanteixi la seguretat abans de reobrir el trànsit. "Tot aquest procediment no s’ha complert", ha defensat en una entrevista a Antena 3. "Entenem la preocupació dels maquinistes, i per això hem instat que es reuneixin al més aviat possible i expliquin les seves raons, i que quedi clar que, tot i que la seguretat està garantida, així i tot no hi ha servei", ha assenyalat Macias.
El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ja ha deixat clar que l’operadora presentarà al·legacions a l’expedient administratiu de la Generalitat i ha dit que està "en comunicació constant" amb els sindicats de maquinistes per poder arribar a un acord que faci possible la recuperació del servei de Rodalies. "Ells entenen que la certificació de seguretat d’Adif encara no és suficient", ha admès. Les negociacions continuen mentre els trens es mantenen aturats.
