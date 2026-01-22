Una operació "complexa"
Renfe comença a retirar el tren accidentat a Gelida
L’operadora de Rodalies desballestarà el primer vagó en el punt del sinistre i remolcarà la resta del comboi per via fins als seus tallers
Pau Lizana Manuel
Renfe ha començat les tasques de retirada del tren de l’R4 accidentat a Gelida el matí d’aquest dijous. El pla de l’empresa estatal i operadora de Rodalies per extreure amb seguretat el comboi accidentat dimarts passat a la nit és desballestar directament el primer vagó del tren –el més perjudicat per la caiguda d’un mur de contenció de l’AP-7–, i de remolcar la resta del comboi fins als seus tallers per poder realitzar "les revisions corresponents", en paraules del portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
De fet, segons informa l’agència ACN, ja s’han separat els dos primers vagons de la resta del comboi i un segon tren ha començat a remolcar des de la cua del vehicle accidentat a la resta dels vagons. Carmona ha explicat que la intervenció per poder retirar aquests dos primers vagons és "complexa".
Els equips estan treballant per poder utilitzar una grua de grans dimensions per retirar-los, però no és fàcil situar-la als voltants de l’accident. D’una banda, la fragilitat de l’autopista AP-7, que discorre uns quants metres per sobre de la via en aquest punt de Gelida (Alt Penedès) –i que es manté tancada al trànsit davant un possible risc d’enfonsament–, no permet que aquesta grua s’allotgi a la via ràpida. A l’altre costat de les vies hi ha la finca Can Martí, propietat dels cellers Torelló i que data del 1325. Així, col·locar una grua en aquesta zona podria danyar unes caves centenàries. Malgrat la complexitat, Carmona ha confiat que "es trobarà una solució per poder portar a terme la tasca" que espera que es produeixi aquest mateix dijous.
Més enllà de la retirada per si mateix, una grua ferroviària treballa des de les nou del matí a la via paral·lela al comboi de l’R4 accidentat i els equips tècnics continuen realitzant revisions i han tancat les portes del tren per primera vegada des que va tenir l’accident.
