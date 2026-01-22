Caos ferroviari
El Govern obre un expedient a Renfe per no prestar el servei de Rodalies
El comissionat de la Generalitat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, considera "intolerable" l'incompliment i assegura que exigirà responsabilitats a l'operador
Júlia Regué
La Generalitat ha decidit obrir un expedient a l’operadora ferroviària Renfe per no prestar el servei de Rodalies aquest matí, cosa que considera "intolerable", per la qual cosa li exigirà responsabilitats.
El comissionat de la Generalitat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha anunciat aquest matí aquesta decisió en declaracions als periodistes després de constatar que continua paralitzat tot el servei de Rodalies i Regionals a Catalunya per segon dia consecutiu, malgrat que aquest dimecres a la nit el Govern va anunciar que es recuperaria de manera gradual.
"És un fet intolerable i per això obrim l’expedient a Renfe, per no prestar el servei que ha de prestar als ciutadans tot i que Adif va emetre ahir un certificat garantint la seguretat de totes les línies ferroviàries", ha dit.
- VÍDEO | La cara 'amable' de la llevantada a l': el pantà de Darnius-Boadella frega el ple
- Reclamen 21 milions d’euros a Cadaqués pels terrenys del camp de futbol
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- Llevantada a l’Alt Empordà: posen fora de perill una persona sense sostre a Castelló d’Empúries
- El riu Llobregat es desborda i inunda els horts d'El Bullidor a la part baixa de Peralada
- Localitzen el cos de l'home arrossegat per la riera a Palau-sator
- Set anys després de la inundació del 2018, veïns de Vilatenim treballen des del matí per contenir l'aigua
- Aquestes són les carreteres tallades per inundacions a l'Alt Empordà