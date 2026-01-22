Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mobilitat

Els trens de Rodalies continuen sense circular i Renfe recomana utilitzar transport alternatiu

L'operadora atribueix el retard en la posada en marxa del servei a "causes operatives"

Tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu.

Tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu. / Empordà

ACN

Figueres

Els trens de Rodalies segueixen sense circular aquest dijous a primera hora del matí, segons confirmen fonts de Renfe, que atribueixen el retard en la posada en marxa del servei a "causes operatives". El Govern va anunciar ahir al vespre una represa "progressiva" de Rodalies, però ja va advertir que seria un "dia difícil".

Fonts del principal sindicat dels maquinistes, Semaf, van assenyalar a l'ACN que els maquinistes no reprendrien la seva feina sense garanties per escrit d'Adif de les mesures de seguretat adoptades per augmentar la seguretat. A les estacions, els informadors diuen als usuaris que no hi ha trens, i en alguns casos hi ha accessos a les andanes tancats.

TEMES

