Els transportistes demanen "celeritat" per arreglar l'AP-7 i asseguren que les vies alternatives són "insuficients"

El sector exigeix "les inversions necessàries" i recorda que en el que va d'any han patit set dies de tall a l'autopista

L'AP-7 en el seu pas per la Jonquera.

L'AP-7 en el seu pas per la Jonquera. / Josep Ribas

Gerard Vilà

Cassà de la Selva

Els transportistes catalans demanen "celeritat" a les institucions per arreglar l'AP-7, que està tallada en sentit sud des de Martorell fins a Sant Sadurní d'Anoia. El sector assenyala que la seguretat "és prioritària", però demana que les actuacions que s'hagin de fer es facin "al més aviat possible". El president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT), Eduard Ayach, assenyala que les vies alternatives a l'autopista són "insuficients" i per això demana que es facin "les inversions necessàries" per assegurar que no hi ha afectacions quan hi ha incidents a l'AP-7. Ayach recorda que des de principi d'any l'autopista ha estat tallada set dies i això ha generat un perjudici "evident" al sector.

