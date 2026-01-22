Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RodaliesDarnius-BoadellaIntoxicació CabanesEstafa a FigueresCamp de futbol Cadaqués
instagramlinkedin

Llevantada

Els cabals dels rius i rieres tornen a la normalitat i finalitza l'alerta per risc d'inundacions

Protecció Civil, però, recorda que els cabals es mantindran relativament alts durant els pròxims dies

El temporal i la baixada de rius va generar, dimarts, una &quot;Mugada&quot; entre Vilanova i Castelló.

El temporal i la baixada de rius va generar, dimarts, una "Mugada" entre Vilanova i Castelló. / Sònia Duñach

Redacció

Redacció

Figueres

Protecció Civil de la Generalitat ha finalitzat la situació d'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) després de la millora general de la situació hidrològica a les conques internes. Segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), s'ha normalitzat el cabal a la conca de la Tordera al seu pas per Fogars de la Selva, fet que ha permès tancar l'avís de risc hidrològic que afectava diversos trams del riu. Prèviament, l'ACA ja havia donat per acabats els avisos pels trams afectats dels rius Ter, Gaià, Muga i Daró.

Tot i aquesta evolució favorable, Protecció Civil recorda que els cabals es mantindran relativament alts durant els pròxims dies. Per aquest motiu, es demana mantenir la precaució a prop de les lleres, en zones inundables i en punts d'encreuament, especialment als rius principals que encara presenten nivells elevats.

Notícies relacionades

D'altra banda, l'avís per l'estat de la mar, que va afectar tot el litoral fins a primera hora de la tarda d'aquest dimecres, ha finalitzat sense afectacions remarcables.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. VÍDEO | La cara 'amable' de la llevantada a l': el pantà de Darnius-Boadella frega el ple
  2. Reclamen 21 milions d’euros a Cadaqués pels terrenys del camp de futbol
  3. Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
  4. Llevantada a l’Alt Empordà: posen fora de perill una persona sense sostre a Castelló d’Empúries
  5. El riu Llobregat es desborda i inunda els horts d'El Bullidor a la part baixa de Peralada
  6. Localitzen el cos de l'home arrossegat per la riera a Palau-sator
  7. Set anys després de la inundació del 2018, veïns de Vilatenim treballen des del matí per contenir l'aigua
  8. Aquestes són les carreteres tallades per inundacions a l'Alt Empordà

Diversos ferits en el xoc d’un tren de passatgers contra una grua a Cartagena

Diversos ferits en el xoc d’un tren de passatgers contra una grua a Cartagena

Biel Carreras, un quart talent del Peralada per a la llista de la Selecció Catalana

Biel Carreras, un quart talent del Peralada per a la llista de la Selecció Catalana

El jutjat admet un contracte firmat per Laporta amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros

El jutjat admet un contracte firmat per Laporta amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros

Els cabals dels rius i rieres tornen a la normalitat i finalitza l'alerta per risc d'inundacions

Els cabals dels rius i rieres tornen a la normalitat i finalitza l'alerta per risc d'inundacions

Els transportistes demanen "celeritat" per arreglar l'AP-7 i asseguren que les vies alternatives són "insuficients"

Els transportistes demanen "celeritat" per arreglar l'AP-7 i asseguren que les vies alternatives són "insuficients"

Els metges anuncien una vaga nacional indefinida a partir del 16 de febrer per aconseguir un estatut propi

Els metges anuncien una vaga nacional indefinida a partir del 16 de febrer per aconseguir un estatut propi

El Govern obre un expedient a Renfe per no prestar el servei de Rodalies

El Govern obre un expedient a Renfe per no prestar el servei de Rodalies

Rescaten en bon estat Boro, el gos perdut després de l’accident d’Adamuz, que ja es troba amb la seva família

Rescaten en bon estat Boro, el gos perdut després de l’accident d’Adamuz, que ja es troba amb la seva família
Tracking Pixel Contents