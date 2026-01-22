Llevantada
Els cabals dels rius i rieres tornen a la normalitat i finalitza l'alerta per risc d'inundacions
Protecció Civil, però, recorda que els cabals es mantindran relativament alts durant els pròxims dies
Protecció Civil de la Generalitat ha finalitzat la situació d'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) després de la millora general de la situació hidrològica a les conques internes. Segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), s'ha normalitzat el cabal a la conca de la Tordera al seu pas per Fogars de la Selva, fet que ha permès tancar l'avís de risc hidrològic que afectava diversos trams del riu. Prèviament, l'ACA ja havia donat per acabats els avisos pels trams afectats dels rius Ter, Gaià, Muga i Daró.
Tot i aquesta evolució favorable, Protecció Civil recorda que els cabals es mantindran relativament alts durant els pròxims dies. Per aquest motiu, es demana mantenir la precaució a prop de les lleres, en zones inundables i en punts d'encreuament, especialment als rius principals que encara presenten nivells elevats.
D'altra banda, l'avís per l'estat de la mar, que va afectar tot el litoral fins a primera hora de la tarda d'aquest dimecres, ha finalitzat sense afectacions remarcables.
