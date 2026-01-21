Renfe reprendrà demà el servei de Rodalies, però assegura que "no pot garantir la normalitat"
Els maquinistes veuen "insuficients" les proves nocturnes d'Adif i demanen "millores"
Renfe està preparada per reprendre el servei de Rodalies a Catalunya aquest dijous, però alerta que, davant la “posició” dels maquinistes, “no pot garantir” que es presti amb normalitat. La companyia ferroviària ho ha comunicat després de la reunió que la seva direcció ha mantingut aquest dimecres a Barcelona amb els principals sindicats ferroviaris, arran de l’anunci de Semaf, que ha avançat la convocatòria d’una vaga a tot l’Estat pels diversos accidents registrats en les darreres hores.
Durant la trobada, els maquinistes han considerat “insuficients” les proves que Adif ha dut a terme durant la nit per comprovar l’estat de la xarxa catalana i han reclamat que les actuacions de “millora” de la infraestructura s’iniciïn de manera “immediata”.
