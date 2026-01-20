Un mort i una quinzena de ferits en en el xoc d'un Rodalies contra un mur de contenció a Gelida
Adif atribueix el despreniment al temporal
Una persona ha mort i una quinzena han resultat ferides -quatre o cinc de les quals podrien ser greus i almenys cinc menys greus- en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida (Alt Penedès). La víctima mortal anava a la cabina del maquinista. El cos sanitari ha mobilitzat 20 ambulàncies per atendre els afectats i els Bombers hi han enviat 38 dotacions amb 65 efectius. També hi ha un equip conjunt d'ambdós cossos d'emergències. Els Mossos han enviat una quinzena de dotacions policials, entre Unitats de Seguretat Ciutadana i ARRO. El 112 ha rebut 28 trucades. Protecció Civil ha situat en alerta el pla Ferrocat.
El sinistre ha tingut lloc entre Gelida i Sant Sadurní de Noia. Protecció Civil ha explicat que a les nou de la nit i dos minuts s'ha rebut l'avís al telèfon d'emergències 112 d'una col·lisió d'un tren amb passatge a l'altura del punt quilomètric ferroviari 64. El tren circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. A conseqüència del xoc frontal amb el mur, el comboi hauria descarrilat. Adif ha informat, per la seva banda, que el mur s'ha desprès a causa del temporal.
Renfe ha explicat que ha calgut interrompre la circulació entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Gelida per la col·lisió i que tècnics d'aquesta companyia i d'Adif s'han desplaçat al lloc de la incidència. A més, s'han activat mitjans d'ajuda externa. Renfe parla de ferits de diferent consideració i l'alcalde de Gelida, Lluís Valls, ha indicat a Catalunya Ràdio que hi hauria quatre o cinc ferits greus. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera en el tram afectat.
Al lloc de l'accident s'hi han desplaçat operatius del SEM, Bombers, Mossos i Policies Locals. El primer balanç d'afectats ofert pels serveis sanitaris estima que hi ha hagut almenys quinze ferits. Segons Protecció Civil, almenys cinc es troben en estat menys greu. S'està gestionant el trasllat de les persones no ferides cap zona segura a les caves de Torelló per a la seva identificació posterior.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, i la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, també s'han desplaçat fins a l'indret, segons ha anunciat a través de la xarxa X el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ingressat a l'hospital per una osteomielitis púbica, està seguint amb atenció i preocupació l'accident en contacte amb el conseller Dalmau i les conselleres Paneque i Parlon, desplaçades al lloc dels fets. També amb la consellera Pané.
