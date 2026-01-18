El president Salvador Illa continua hospitalitzat per una afectació muscular, a l’espera de més proves mèdiques
Fonts del Departament de Presidència informen que Salvador Illa es troba bé, tot i que continua hospitalitzat després de sentir molèsties musculars durant l’entrenament de dissabte
Regió7
El president de la Generalitat, Salvador Illa, roman aquest diumenge a l’hospital al qual va acudir aquest dissabte, després de patir una afectació muscular mentre practicava esport, a l’espera que se li facin més proves mèdiques.
Segons han informat fonts del Departament de Presidència, el president, que ahir va anul·lar la seva agenda en sentir una molèstia muscular, ha passat la nit al centre hospitalari i es troba bé, pendent que es valori l’abast de l’afectació. Precisament, Illa, aficionat a córrer i que sol entrenar diàriament, tenia previst participar aquest matí en la Mitja Marató de Granollers (Vallès Oriental, Barcelona).
Hospital de l’àrea metropolitana
El president va patir aquest dissabte una afectació muscular mentre entrenava, fet que no li va impedir acudir a una visita institucional que tenia programada a l’Ajuntament d’Ascó (Tarragona), on es va reunir amb l’alcalde, Miquel Àngel Ribes. En no millorar la molèstia muscular, després d’aquesta visita institucional va acudir a un centre hospitalari de l’àrea de Barcelona, on des d’ahir se li estan practicant proves mèdiques, que continuaran al llarg d’aquest diumenge, per establir un diagnòstic definitiu.
Fonts del Departament de Presidència recalquen que Salvador Illa es troba bé i que el seu ingrés no li impedeix continuar treballant des de l’hospital.
