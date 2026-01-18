Illa diu que es troba "bé i amb ànims" i agraeix les mostres de suport i la feina dels sanitaris
Sánchez i altres líders polítics li desitgen una ràpida recuperació
ACN
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es troba "bé i amb ànims" i ha agraït les mostres de suport que ha rebut i també la feina dels sanitaris que l'estan atenent a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ho ha fet en un missatge a X en què ha subratllat que li toquen "uns dies de proves i de recuperació. Illa va ingressar dissabte a l'hospital per dolor a les cames i estarà ingressat dues setmanes mentre li fan proves per saber què té i se sotmet a rehabilitació.
Entre els missatges d'ànim que ha rebut hi ha el del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha destacat la "tenacitat i fortalesa" d'Illa i ha dit que "això és només una petita pausa". "Aviat estaràs de tornada. Molta força, amic", ha afegit.
Junts ha emès un missatge en què expressa "el desig d'una ràpida i plena recuperació al president de la Generalitat" i li trasllada "ànim en aquests moments". El partit també assenyala "la confiança total en els equips mèdics per aconseguir una evolució favorable que li permeti reprendre la seva activitat institucional ben aviat".
El president del PPC, Alejandro Fernández, també s'ha pronunciat sobre la situació d'Illa i li ha enviat "una abraçada molt forta". "Els nostres millors desitjos d'una ràpida recuperació", ha escrit a X.
