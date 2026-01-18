Catalunya
Salvador Illa estarà ingressat dues setmanes per una pèrdua de força a les cames, pendent de diagnòstic
El president de la Generalitat està estable a l’Hospital Vall d’Hebron, on s’han descartat les causes més greus, però continuarà sotmès a proves i haurà de fer rehabilitació
Sara Gonzalez
El president de la Generalitat, Salvador Illa, roman ingressat en un hospital de Barcelona aquest diumenge i ha suspès les seves activitats oficials programades. A les 19.30 d'aquesta tarda, l'equip mèdic que l'atén oferirà una roda de premsa des de l'Hospital Vall d'Hebron, on es troba ingressat.
Segons informacions procedents del Govern, Illa es troba estable i ha pogut realitzar algunes gestions des de l'hospital, mentre els metges continuen fent proves per identificar l'origen del dolor muscular intens que pateix a la cama des de dissabte.
El president va ser atès dissabte després de patir una indisposició. Illa havia sortit a córrer al matí, una activitat que fa habitualment, però es va sentir malament. Tot i això, va acudir a una visita institucional prevista a l'Ajuntament d'Ascó. Després de la trobada, i davant la persistència del mal, va decidir desplaçar-se a un hospital.
El divendres, Salvador Illa va participar amb normalitat en diversos actes oficials, com l’esdeveniment celebrat al BesArt – The River Museum de Santa Coloma de Gramenet.
Amb la seva afició a la cursa, el president tenia la intenció de participar en la mitja marató de Granollers aquest diumenge, però finalment no va poder ser-hi present.
