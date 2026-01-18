El conseller Dalmau assumeix les funcions d’Illa com a president durant la seva hospitalització
Salvador Illa estarà ingressat dues setmanes per una pèrdua de força a les cames, pendent de diagnòstic
Sara Gonzalez / Júlia Regué
El president de la Generalitat, Salvador Illa, romandrà ingressat dues setmanes després d’haver acudit a urgències dissabte per una pèrdua de força de la musculatura de les cames. L’equip mèdic que l’atén a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha explicat aquest diumenge en una roda de premsa que necessita temps per tenir un diagnòstic clar i que cal practicar-li més proves, després de descartar que hagi patit un ictus o que presenti afectacions medul·lars. Durant aquest període, serà el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui assumirà les seves atribucions i funcions com a president de la Generalitat.
L’article 6 de la Llei de la Presidència de la Generalitat preveu que “en cas d’absència, malaltia o impediment del president” exerceixi la suplència el conseller primer o vicepresident, si n’hi ha, però com que al Govern no existeix aquesta figura, ho farà “el conseller que ocupi el primer lloc en l’ordre de prelació protocol·lària”, en aquest cas, Dalmau.
En declaracions als mitjans des de l’hospital, Dalmau ha insistit que Illa “s’ha de dedicar al seu procés de rehabilitació per tornar com més aviat millor” al capdavant del Govern. “Ha d’estar concentrat en això”, ha remarcat. D’aquesta manera, ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i confiança a la ciutadania i ha anunciat que l’agenda prevista d’Illa es compartirà de manera col·legiada entre els consellers, però que les seves atribucions i funcions seran assumides per ell mateix. “El Govern continua funcionant amb normalitat”, ha subratllat, i s’ha compromès a “informar diàriament” el president.
Dalmau ha contactat amb el president del Parlament, Josep Rull, així com amb la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, i amb els socis d’ERC i dels Comuns, per posar-los al corrent de la situació i comunicar-los que ell serà l’enllaç amb el Govern.
