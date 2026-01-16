Llengua
La Generalitat obre una nova convocatòria d’ajudes per a cursos de català i l’amplia fins als 1,5 milions d’euros
La Conselleria de Política Lingüística assenyala que la primera subvenció ha permès crear 350 cursos amb fins a 8.750 places a tot Catalunya
Carlota Camps
La Generalitat considera un "èxit" la línia d’ajudes creada l’any passat perquè municipis de menys de 17.500 habitants, consells comarcals i entitats poguessin organitzar cursos gratuïts de nivell bàsic de català. Des de la Conselleria de Política Lingüística han celebrat aquest divendres un acte per fer balanç d’aquesta mesura, que asseguren que ha permès crear 350 cursos amb 8.750 places repartides per tot Catalunya.
Segons el departament, la rebuda ha sigut molt positiva, per la qual cosa s’ha decidit obrir una nova convocatòria per al curs vinent (2026-2027), així com ampliar el pressupost previst. La línia creada el 2025 va partir d’un pressupost inicial de 800.000 euros, però es van fer dues ampliacions més fins a arribar als 1,4 milions. Per a aquest any, ja s’ha previst una dotació de partida d’1,5 milions, que podria augmentar en funció de les necessitats. "L’objectiu és arribar a tots els pobles", ha afirmat el conseller Francesc Xavier Vila.
Durant l’acte, Vila ha posat en valor que aquestes ajudes han servit per millorar la distribució pel territori i per "desestacionalitzar" l’oferta, ja que no és necessari que els cursos comencin només al setembre. Això, segons la Conselleria, ha reduït de forma substancial les llistes d’espera que tenia fa dos anys el Consorci per a la Normalització Lingüística.
En la trobada celebrada al Palau Marc de Barcelona han participat representants d’ajuntaments i entitats que es van sumar a l’anterior subvenció i que han fet un balanç positiu dels resultats obtinguts. Damià Grau, president de l’Associació Cultural Soldevila, ha explicat que l’ha sorprès la quantitat d’inscrits, amb perfils molt diversos, i també l’"entusiasme generat.
Grau ha assegurat que gràcies a aquests cursos, ciutadans d’origen subsaharià que van migrar fa poc temps i encara no havien après l’idioma, ara ja celebren que poden entendre els cartells. També ha assegurat que no només s’han apuntat persones nouvingudes, sinó que a més ho han fet persones amb 25 anys de residència a Catalunya que no s’havien atrevit a "llançar-se a parlar".
A aquesta primera línia de subvencions per impartir cursos de nivell A1 i A2, els més baixos del marc europeu MCER, s’han adherit 205 organismes, dels quals 104 són ajuntaments, 100 són entitats socials, a més del Consell Comarcal del Moianès. Els cursos es distribueixen per més de 30 comarques, amb una forta presència a la demarcació de Barcelona i una concentració destacada en comarques com l’Anoia, el Berguedà, Osona o el Segrià.
Aquesta línia, convocada per primera vegada entre juny i octubre del 2025 i que inclou tot el curs 2025-2026, s’emmarca en el Pla de xoc per a l’ensenyament del català a persones adultes aprovat pel Govern el mes de març passat, en el marc del Pacte Nacional per la Llengua, amb l’objectiu d’incrementar de manera immediata l’oferta de places per aprendre català.
- L'alcaldessa de Cadaqués nega tenir un pis turístic il·legal i deixa clar que no plegarà
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- L'ACA augmenta l'alliberament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella davant la previsió de fortes pluges
- La runa del càmping Pous de Figueres genera l'efecte crida d'abocaments descontrolats a tocar l'N-IIa
- Surten a la llum pel·lícules inèdites en Super8 que reviuen la Roses dels anys 70
- Ceigrup-Finques Company s'integra a la plataforma immobiliària Housfy
- “Els éssers humans som tots iguals, tots necessitem i tenim dret a un Beland, un lloc on estar segurs”
- Santi Vila: “Companys de Junts que m’havien considerat un botifler m’han trucat per dir-me que van ser injustos”