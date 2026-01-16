Fauna
Catalunya reforça els controls per frenar el tràfic il·legal d'ocells cantaires
Una modificació legal inclosa a la llei de Pressupostos obligarà els propietaris a acreditar que les aus han nascut en captivitat
Des de Transició Ecològica assenyalen que, davant del "descontrol", cal "posar ordre"
El Govern de la Generalitat pretén aprofitar una eventual aprovació dels Pressupostos per intentar posar ordre a la situació, plena d’irregularitats, en què es troba la gran majoria dels ocells cantaires engabiats a Catalunya i que s’utilitzen per a concursos de cant i exhibicions. L’avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres que acompanya l’esborrany dels comptes catalans, un document que sovint s’utilitza per impulsar canvis legals que no estan directament relacionats amb els pressupostos, inclou una modificació legal que implicarà més exigències per als ocellaires.
En concret, s’obligarà els posseïdors d’aus de la família dels fringíl·lids a acreditar que l’exemplar en qüestió ha nascut en captivitat i que no ha arribat a les seves mans de manera il·legal. Fa deu anys es va prohibir la captura en llibertat de caderneres (Carduelis carduelis), verdums (Chloris chloris), pinsans (Fringilla coelebs) i passerells (Linaria cannabina). Com a alternativa perquè les societats d’ocellaires mantinguessin la seva activitat, es va plantejar l’opció de la cria a casa dels aficionats. Per fer-ho, calia un carnet de criador, un document força senzill d’obtenir. Posteriorment es lliuraven unes anelles d’una mida específica que, en teoria, només es poden col·locar a la pota de l’ocell quan encara és molt jove. D’aquesta manera, l’activitat de les entitats del sector podia continuar.
El problema és que el nombre de criadors reals és molt reduït si es compara amb el volum de federats que disposen de llicència per fer-ho. Aconseguir que aquestes aus es reprodueixin en captivitat és complicat i la realitat, detallen els Agents Rurals, és que molts aficionats obtenen aus procedents del furtivisme i del tràfic il·legal. Tanmateix, en moltes ocasions els col·loquen una anella per "blanquejar-les" i simular que han estat criades aquí.
"Posar ordre"
La idea de la Generalitat amb la nova mesura, que tirarà endavant si els comptes reben el vistiplau del Parlament, és disposar d’una fotografia més precisa sobre la situació actual d’aquestes aus. A partir de l’entrada en vigor de la nova disposició, els propietaris dels ocells tindran sis mesos per comunicar al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica el nombre d’exemplars nascuts suposadament en captivitat. A la notificació s’hi haurà d’incloure un certificat veterinari i dades com la data de naixement, els progenitors, el número d’anella i una imatge de l’ocell.
Fonts de Transició Ecològica detallen a aquest diari que, davant del "descontrol", cal "posar ordre", després que la cria en captivitat no hagi funcionat i que el tràfic d’aus no s’aturi, amb més de 30.000 animals introduïts il·legalment cada any a Catalunya —dades que corresponen només als fraus detectats i que, per tant, representen únicament la punta de l’iceberg—. A hores d’ara, en molts casos no està clar qui és el titular de cada au ni quantes anelles hi ha en situació regular. Cal recordar que, a més de les anelles expedides per la Generalitat, la Federació Catalana de Caça també facilita anelles als ocellaires.
Un cop aplicada aquesta nova norma i estabilitzada l’activitat de les societats dedicades a aquesta afició, la intenció de l’Executiu català és redactar un nou decret que potenciï la cria en captivitat i que posi fre a l’activitat irregular de tràfic d’aus. Aquest decret garantirà que les quatre espècies utilitzades pels aficionats als ocells cantaires continuïn estant protegides. A més, també buscarà intensificar el control i la vigilància per comprovar que les aus notificades realment han estat criades en captivitat i poder disposar de la traçabilitat de cada ocell.
Au de l’any
Aquesta setmana, SEO/BirdLife ha designat la cadernera com l’au de l’any 2026. Aquest "títol" forma part d’una iniciativa que cada any impulsa la Societat Espanyola d’Ornitologia per posar sobre la taula les amenaces a què s’enfronten algunes espècies característiques d’Espanya. El vistós plomatge de la cadernera, amb la cara vermella i les ales negres i grogues, és força conegut entre la ciutadania i l’espècie és relativament abundant.
Tot i això, aquesta au ha experimentat un lleu declivi en els darrers anys i SEO assenyala els perills que l’amenacen. En aquest sentit, els científics de l’entitat destaquen la captura il·legal amb finalitats comercials i de tinença en captivitat. Una cadernera pot arribar a vendre’s al mercat negre per milers d’euros, en un sistema de tràfic que els Agents Rurals equiparen al tràfic de droga. L’ús excessiu de plaguicides i herbicides en l’agricultura és l’altra gran amenaça d’aquesta espècie.
