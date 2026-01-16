Demora en les ajudes
Agrupaments escoltes, casals i esplais de Catalunya alerten que el seu finançament està "en risc"
Onze entitats d’oci educatiu denuncien que no s’ha publicat anticipadament la convocatòria de les subvencions com s’ha fet els últims anys
Pau Lizana Manuel
Els casals, esplais i agrupaments escoltes catalans han posat aquest dijous el crit al cel contra el Departament de Drets Socials per no tenir encara obertes les convocatòries de les subvencions que, en gran part de les ocasions, assegura el finançament d’aquestes entitats. Els últims anys, aquestes línies d’ajudes s’obrien de manera anticipada durant els últims mesos de l’any anterior perquè les organitzacions d’oci educatiu poguessin fer els seus comptes de cara al curs vinent.
Aquest 2026, no obstant, les línies es mantenen tancades i les entitats esperen en suspens que el departament de Drets Socials i Inclusió faci algun moviment. "Es deixa a agrupaments escoltes, esplais i casals de joves sense saber quan i quin finançament rebran", denuncien en un comunicat conjunt fins a onze associacions del sector.
L’any passat, segons denuncien aquestes associacions, la convocatòria sí que es va obrir de forma anticipada durant els últims mesos del 2024, tot i que les resolucions no van arribar fins al 8 d’agost. Això, asseguren, "genera una gran inestabilitat i fa impossible qualsevol tipus de previsió" i fa que les entitats demanin "crèdits per fer front als pagaments dels primers mesos de l’any".
"La crítica no és tant que la subvenció es faci d’una manera o una altra, sinó que la temporització de les ajudes posa en risc la nostra activitat", assegura el copresident d’Escoltes Catalans, Gerard Trias, que explica que el retard a la sortida de les ajudes també comporta més feina per als tècnics d’unes entitats que, primordialment, estan formades per persones voluntàries.
"Un servei públic"
Al final, "estem fent un servei públic que moltes vegades li tocaria oferir a l’Administració", afegeix també Josep Maria Ballesteros, secretari general de la Federació de Casals de Joves de Catalunya. Ballesteros assegura que fins que no arribi la resolució provisional de les subvencions, la seva entitat viu "amb l’aigua fins al coll", però reclama també una modificació en conjunt de les bases que regulen aquestes ajudes.
"Amb l’últim canvi –que va unir dues línies de subvencions diferents en una d’única anomenada CONVO– hem perdut línies de finançament", assegura el secretari de Casals de Joves, que reclama també que les subvencions siguin bianuals perquè les entitats puguin planificar encara a més llarg termini les seves activitats. "Al final hi surten perdent els nens i els joves", lamenta Trias.
Ballesteros, d’altra banda, ha recordat que el mes de juliol passat van fer arribar una carta a la consellera de Drets Social i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, entre altres mesures, "més antelació i previsió" de les convocatòries. La carta, afirma, no la va contestar la titular de Drets Socials, sinó que es va solucionar amb una reunió amb la Secretaria de Cicles de Vida i Ciutadania i la Direcció General de Joventut el 10 de desembre passat, en què es va acordar la creació d’un "grup de treball". En el dia d’avui, "no tenim constància que hagi començat. No ens han convocat", denuncia Ballesteros.
A més d’Escoltes Catalans i Casals de Joves, van firmar el comunicat de protesta les entitats Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Esplac, Fundació Pere Tarrés, Acció Escolta de Catalunya, Fundesplai, Moviment de Centres d’Esplais Cristians Catalans, Centre Marista d’Escoles i Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
Per la seva banda, fonts del departament de Drets Socials asseguren que el Govern està compromès amb el sector de l’oci educatiu" i que "en aquest moment" estan treballant per "agilitar la tramitació de la convocatòria d’aquestes ajudes, malgrat les dificultats que comporta la pròrroga" dels Pressupostos.
Les mateixes veus asseguren que aquestes entitats tenen "un paper fonamental en el creixement de nens, nenes i joves" i que "valoren enormement la tasca voluntària dels monitors i monitores". A més, recorden que aquesta mateixa setmana s’ha posat en marxa una altra línia d’ajudes, dotada amb 300.000 euros, perquè caus i esplais puguin reformar els seus locals. En l’última convocatòria, la del 2025, aquestes subvencions van permetre finançar
La resolució del conflicte passarà, així, per la reunió que, segons apunten des de les entitats, tenen agendada amb el departament el 27 de gener a la seu de la Direcció General de Joventut al carrer d’Aragó de Barcelona.
