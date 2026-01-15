Junts "batallarà fins a l’últim moment" per un concert
Junqueras considera "un honor" que els populars carreguin contra ell per defensar els interessos de la "societat catalana"
Carlota Camps
"El nostre model és el concert econòmic i ja està". Amb aquesta contundència es va expressar ahir la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, al ser preguntada de nou per la posició del partit respecte a l’acord de finançament. No obstant, la dirigent postconvergent no va tancar del tot la porta a entrar a la negociació durant el tràmit parlamentari quan la qüestió arribi al Congrés. "Presentarem una esmena a la totalitat amb text alternatiu per poder batallar fins a l’últim moment perquè hi hagi un concert econòmic", va voler recordar. Que Junts opti per aquesta via –l’esmena amb text alternatiu– és un fet rellevant, ja que permetrà que el text no quedi fora de joc en el primer debat parlamentari, un escenari diferent del que provocaria una esmena de devolució.
L’últim a pronunciar-se va ser l’expresident Artur Mas, que va instar Junts a afegir-se a una negociació "de país" per millorar la proposta actual. En una conferència a l’Hotel Palace coincidint amb el desè aniversari del pas al costat, Mas va reconèixer que el pacte assolit pels republicans introdueix "millores", però va lamentar que no es tracti d’"un nou model" i va reclamar seguir pressionant per revertir-lo.
Mentrestant, fa dies que Oriol Junqueras sent crítiques del PP, que ha posat el crit al cel pel paper protagonista que ha tingut ERC en la negociació del nou model de finançament. Ahir, el líder republicà va intentar utilitzar els retrets populars al seu favor: "És un honor que el PP carregui contra mi pel fet de defensar Catalunya i el conjunt de la societat catalana. (...) Ho continuaré fent amb independència de si li sembla bé al PP o no". Ho va dir a Sitges, on ERC va fer una reunió del grup al Parlament.
