El Prat
Una falsa alarma de bomba força l’aterratge d’emergència d’un avió de Turkish Airlines a Barcelona
L’aparell es troba apartat de les terminals després d’arribar al Prat escortat per un caça francès i monitoritzat per l’Exèrcit de l’Aire des de Torrejón
DIRECTE | Alarma general a l’aeroport del Prat per una amenaça en un avió procedent d’Istanbul
Juan José Fernández
Efectius de Grup d’Especialistes en Desactivació d’Explosius (GEDEX) de la Guàrdia Civil examinen l’avió de la companyia turca Turkish Airlines que aquest dijous al matí ha fet un aterratge d’emergència a l’aeroport de Barcelona-el Prat a causa d’una suposada amenaça de bomba, segons van avançar Catalunya Ràdio i l’ACN. Fonts de l’institut armat han confirmat després que es tractava d’una falsa alarma.
El GEDEX ha sigut activat perquè acudís des del seu aquarterament principal de Sant Andreu de la Barca, ja que no té presència permanent en el desplegament de seguretat en pista, que és competència de la Guàrdia Civil.
L’avió turc ha entrat a l’espai aeri espanyol escortat per un caça de la força aèria francesa. Defensa ha tractat el cas en el marc OTAN, i ha sigut activada la unitat militar de l’Aliança més pròxima a l’aeronau en vol, informen fonts militars. El CAOC (Centre d’Operacions Aèries Combinades) de l’Exèrcit de l’Aire ha monitoritzat des de la base aèria madrilenya de Torrejón l’arribada de l’avió comercial. La mala climatologia a Madrid ha fet aconsellable que l’avió amenaçat seguís escortat fins al Prat pel caça francès.
Es tractaria d’un Airbus A321 identificat com el vol TK1853 i corresponent a la connexió entre les ciutats d’Istanbul i Barcelona. Fonts d’Aena han explicat a l’ACN que s’han activat els protocols d’alarma, si bé l’aeroport està operant amb total normalitat. Protecció Civil de la Generalitat ha situat en alerta el pla Aerocat.
A falta de més informació, pàgines especialitzades com FligthRadar24 il·lustren que, després d’efectuar-se l’aterratge d’emergència a mig matí, l’avió es troba apartat de les terminals. D’altres, com Trànsit Aeri de Catalunya, indiquen al seu torn, que «serveis d’emergència l’envolten» i que hauria aterrat seguit per un avió de combat.
Aviation Reporter concreta que el pilot de l’aeronau va activar el senyal d’alerta 7700 a l’altura de Sardenya, indicant amb això una emergència general als controladors de trànsit aeri. Aquesta indica una situació crítica com a problemes de motor, incendi, emergència mèdica i la necessitat de rebre ajuda immediata, donant prioritat a l’espai aeri.
