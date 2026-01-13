Els futurs pressupostos
El Govern apujarà el cànon de l'aigua: el rebut augmentarà de 50 cèntims a més de 2 euros per a la majoria de catalans
L’augment, que se suma a l’anunciat per ATL, serà del 4,2% anual durant els pròxims quatre anys si els pressupostos catalans tiren endavant
El Govern pretén apujar el cànon de l’aigua, l’impost que es cobra al rebut de l’aigua per finançar el sanejament, un 4,2% anual, cosa que, al cap dels quatre anys previstos (del 2027 al 2030), equivaldrà a un 17,8%. Si els Pressupostos que ultima el Govern de Salvador Illa tiren endavant, aquest increment serà una realitat el 2027, segons recull l’avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres que acompanya l’esborrany dels comptes de la Generalitat. L’increment es repercutirà al rebut bimestral i es traduirà en uns 50 cèntims el primer any. No obstant això, el 2030 pot superar els 2 euros addicionals.
L’actualització del cànon, congelat des del 2017, ja es va plantejar en els comptes presentats per Aragonès el 2024. Però com que els Pressupostos no es van arribar a aprovar pel rebuig dels Comuns, la pujada del cànon no es va aplicar. El document que maneja l’Executiu català afirma que cal actualitzar aquest tribut per a usos domèstics, industrials i ramaders, amb la finalitat de dotar l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) d’un "marc econòmic estable" que li ofereixi més "capacitat inversora". "D’aquesta manera, es podrà complir amb el principi de recuperació dels costos del cicle de l’aigua", assenyala l’avantprojecte.
La proposta de fa dos anys, que tenia el suport del PSC, suggeria incrementar el cànon un 20%. Tanmateix, l’actual planteja un augment menor i progressiu, a més d’una actualització dels impostos per captar aigües subterrànies i per malbaratar aigua. El cànon, habitualment, representa entre un 10% i un 20% de la factura de l’aigua final.
Altres augments
El cànon que cobra la Generalitat, a través de l’ACA, és l’última part de la factura de l’aigua que faltava per actualitzar després de la sequera. En els darrers dos anys, la majoria d’operadors i ajuntaments han anunciat increments pels costos de tractament del recurs. A més, l’empresa pública ATL, que subministra aigua dels embassaments i de les dessalinitzadores a la majoria dels ciutadans de les conques internes, preveu un augment del 6%, tal com ha avançat El Periódico, diari del mateix grup editorial que EMPORDÀ, que se suma a la pujada del 30% que ja es va aplicar el 2024.
La modificació del cost de venda de l’aigua per part d’ATL no ha de tenir necessàriament conseqüències directes en el rebut: depèn del que cada operador municipal opti per fer. En canvi, la pujada del cànon de l’aigua sí que tindrà un impacte directe el 2027, sempre que els Pressupostos s’aprovin.
En principi, no sorprendria que ERC es mostrés favorable a l’actualització del cànon, atès que els Pressupostos d’Aragonès ja la incloïen. Tanmateix, cal dir que la intenció d’ERC era incorporar una "taxa justa" que obligués a pagar més a qui més aigua consumís. Aquesta variable, ara per ara, no forma part de l’avantprojecte de llei del Govern.
Subscriu-te per seguir llegint
- Atracaments a Figueres
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que ja no existeixen
- La neboda del missioner empordanès Joan Alsina immortalitza el seu llegat en un llibre: “Mentre la gent parli d’ell, no morirà”
- Aquests són els restaurants de Catalunya amb estrella Michelin més barats per menjar aquest 2026: menús i preus
- Els pagesos de l'Empordà aixequen el tall a l'AP-7 després de cinc dies amb l'autopista bloquejada
- Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- L’Alt Empordà, epicentre del malestar de la pagesia catalana