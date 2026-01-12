Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Neteja FigueresPagesos N-II PontósRevolta Pagesa autopistaPreu metre quadrat EmpordàAlzheimer Figueres
instagramlinkedin

Protesa

Illa es reunirà aquesta tarda amb els pagesos que protesten a les carreteres

El gremi de la pagesia continua tallant l'AP-7 a Pontós

Un nen enfilat sobre uns pneumàtics, a l'AP-7 a Pontós.

Un nen enfilat sobre uns pneumàtics, a l'AP-7 a Pontós. / Berta Artigas Fontàs

ACN

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reunirà aquest dilluns a la tarda amb els pagesos que protesten en els talls de les carreteres catalanes per l’acord entre la Unió Europea i el Mercosur, segons han informat des de Revolta Pagesa i han confirmat fonts de Presidència.

Es tracta d’una demanda que havien fet els manifestants perquè volien garanties de les promeses que els havia fet el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en el marc de la reunió mantinguda aquest diumenge.

Notícies relacionades i més

Cal recordar que aquest dilluns els pagesos continuen tallant l’autopista AP-7, a l’altura de Pontós, i l’N-II a l’Alt Empordà, entre altres vies catalanes. Tanmateix, ja han començat a aixecar, aquest dilluns a primera hora, el tall del Port de Tarragona, amb l’obertura d’un carril d’entrada i sortida, i pretenen abandonar l’espai en columna més tard.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents