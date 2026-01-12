Violència
Els Mossos eviten 47 matrimonis forçats de dones i nenes
També han actuat en detectar-ne uns altres nou de consumats
Germán González
Els matrimonis forçats i la mutilació genital femenina continuen sent un problema molt present a Catalunya malgrat les campanyes institucionals i les xarxes assistencials. Segons dades de la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior des del 2021, els Mossos d’Esquadra han evitat 47 matrimonis forçats de dones i nenes i han actuat en detectar-ne uns altres nou de consumats. La majoria de les denúncies són efectuades per dones.
Des del 2014, els Mossos únicament han tingut tres casos d’expedients d’homes obligats a casar-se. L’últim va ser el maig de l’any passat en una comissaria de Lleida, on hi va acudir un jove de 27 anys. Una dona de 19 anys també va alertar l’any passat d’un matrimoni consumat i mentre que la policia va evitar els enllaços de quatre víctimes, només una d’elles era major d’edat.
De les set víctimes de l’any 2024, dues persones eren majors d’edat mentre que les altres cinc no havien complert els 18 anys. Els set casos van ser coneguts per diverses vies: dos mitjançant els serveis socials, un per la policia local, un altre cas des de l’àmbit de l’educació, un altre per familiars i uns altres dos casos per la mateixa víctima.
Reducció
Malgrat això, els casos de dones que pateixen aquest tipus de violència en els dos últims anys han minvat molt comparats amb els 15 del 2022 i els 18 del 2023. Aquell any es van obrir 15 investigacions per part de Mossos, ja que en algunes ocasions van tractar amb germanes que havien de ser obligades a casar-se alhora. Els agents van aconseguir evitar 16 matrimonis d’aquestes 18 víctimes, de què set eren menors.
D’altra banda, els agents van atendre durant el 2024 a 12 nenes o dones per mutilació genital femenina. En 10 víctimes es va aconseguir evitar i en dos ja s’havia portat a terme al seu país d’origen.
