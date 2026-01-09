Agricultura
Ordeig defensa que amb el pacte amb Mercosur "qui més guanya és Catalunya" pel seu potencial exportador
El conseller recorda que la Generalitat no té competències en l'acord impulsat per la Unió Europea
Eloi Tost | Mar Rovira
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha defensat que amb l'acord entre la Unió Europa i Mercosur "qui més guanya és Catalunya" pel seu potencial exportador. "Tenim un 105% de superàvit comercial agroalimentari, que volem mantenir i ampliar", ha afirmat, i ha remarcat que en un context internacional on "al món hi ha països que s'estan aïllant i que ens estan aïllant" cal "buscar socis comercials" nous. Amb tot, també ha reconegut que els "preocupa" l'afectació que pugui tenir el pacte per a sectors com el de la mel, l'arròs "i una part de la carn". El conseller s'ha reunit a Reus amb representants dels pagesos que tallen l'accés al port de Tarragona i els ha demanat "responsabilitat" per no perjudicar els subministraments.
El titular d'Agricultura ha recordat que la Generalitat no té competències en el pacte impulsat per la Unió Europea. Tot i això ha dit que demanaran que els acords comercials s'han de fer "amb unes garanties, clàusules de salvaguarda, clàusules mirall i controls de fronteres" ja que ha considerat que "el que està prohibit aquí no s'ha de poder importar". "I si s'han de posar més controls, que es posin", ha emfatitzat. Alhora, ha expressat: "el problema no és si fem o no fem acords comercials, sinó com protegim i donem eines a la nostra pagesia perquè pugui competir".
En aquest sentit ha defensat la necessitat de "facilitar l'activitat i el dia a dia" de pagesos i agricultors i ha animat a la població a "apostar" pel sector primari català per tal que "ni un jove agricultor hagi de plegar".
