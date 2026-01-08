Protestes
Els pagesos es reuniran amb Ordeig aquest divendres per reclamar-li que els doni suport a Madrid en contra del Mercosur
Els concentrats lamenten que la professió té "un futur incert" i que l'acord encara els ho posarà més difícil
Maria Garcia | Gerard Vilà
El Gremi de la Pagesia es reunirà amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, aquest divendres, després de les protestes que han dut a terme arreu del país. Des del tall de l'autopista AP-7 a Pontós (Alt Empordà), el portaveu del gremi a Girona, Jordi Ginabreda, ha explicat que la voluntat és que Ordeig els doni suport a Madrid, per tal que Espanya es posicioni en contra de l'acord amb el Mercosur, que està previst que se signi a principis de la setmana que ve. Ginabreda ha recordat que ja es va aturar una vegada l'acord, per això reclamen que es torni a frenar i assenyala que el sector està preocupat pel "futur incert" que té la professió. La reunió es farà, previsiblement, en un dels talls.
