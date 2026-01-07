Fauna
El Govern crea la Taula del Senglar per gestionar la població i reduir els danys als conreus i accidents
El sector celebra la concreció territorial de la mesura i alerta que l’espècie va causar més de 3.400 accidents el 2024
Aquest 7 de gener s'ha reunit per primera vegada la Taula Estratègica dels Conflictes del Senglar a Catalunya, un organisme de governança format per administracions i sector que vol estudiar quines són les millors mesures per reduir la població de senglars a la meitat. La sessió l'ha encapçalat el president Salvador Illa, i ha comptat amb la participació del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, així com amb representants de les administracions públiques, el món científic, el sector primari, el sector cinegètic, les entitats de conservació i protecció animal, els gestors d’infraestructures i el món local.
L’objectiu del Govern no és eliminar l’espècie ni posar en risc la seva viabilitat, sinó reduir els conflictes que genera i garantir una gestió sostenible i socialment acceptada. Catalunya presenta actualment una densitat mitjana d’uns 6,3 senglars per km², amb una població reproductora estimada d’uns 125.000 animals i una població màxima que pot arribar als 180.000 exemplars. Aquesta situació es tradueix en danys importants als conreus, riscos sanitaris, afectacions a la biodiversitat i un increment dels accidents de trànsit: només l’any 2024 el senglar ha estat implicat en més de 3.400 accidents a carreteres i vies ferroviàries.
Per reduir a la meitat aquestes xifres, el Govern va anunciar al desembre la creació de la Taula del Senglar i va assegurar que faria servir tots els instruments possibles per aconseguir-ho, incloent-hi les trampes.
